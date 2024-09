Zvezda prodaje pakete za tri meča Lige šampiona: Ovo su cijene za Barsu, Štutgart i PSV!

Navijači imaju mogućnost da kupe ulaznicu za preostala tri meča Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odigrala prvo kolo Lige šampiona, protiv Benfike na svom stadionu, a uprkos porazu (2:1) ostavljen je veoma dobar utisak. Možda su crveno-bijeli mogli i do prvog boda u potpuno novom formatu elitnog takmičenja evropskih klubova, ali će za to priliku da tražiti u nekom od narednih sedam kola.

Tri od preostalih utakmica igraće Zvezda pred svojim navijačima, a klub prodaje i pakete karata za te utakmice! Crvena zvezda će odigrati još tri meča na domaćem terenu u okviru ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona, a paketi karata za utakmice protiv Barselone, Štutgarta i PSV su pušteni u prodaju.

Prioritetna prodaja traje do četvrtka 26. septembra, a do tog momenta svi članovi Crvene zvezde, sa aktivnom članarinom imaju pravo preče kupovine paketa ulaznica za predstojeće tri utakmice Lige šampiona, koje će crveno-bijeli odigrati na stadionu “Rajko Mitić”. Svi navijači člansku kartu Crvene zvezde mogu obezbijediti onlajn putem, a u istom procesu kupovine mogu doći i do paketa karata za Ligu šampiona. Karte se mogu kupiti i na sajtu kluba.

Cene paketa karata za Ligu šampiona za članove su sljedeće:

Sever i jug - 7000 dinara

Istok - 12000 dinara

Zapad-15000 dinara







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!