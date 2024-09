Ko će voditi Partizan umjesto Stanojevića? Poznato je ko će biti na klupi u Superligi

Umjesto Aleksandra Stanojevića na klupi Partizana biće Branko Vukašinović.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Aleksandar Stanojević podnio je ostavku i neće voditi Partizan u nastavku sezone. Poslije ubjedljivog poraza od Crvene zvezde (4:0) odlučio je da ode. Već nekoliko dana spekuliše se o tome ko bi mogao da dođe na "užarenu klupu" i da preuzme ekipu. Dok se to čeka, neko će morati da bude šef struke na narednom meču.

Partizan protiv Mladosti u Lučanima igra naredni meč u Superligi u nedelju i kao glavni trener na tom meču biće Branko Vukašinović prenosi "Sport klub". On će biti privremeno rješenje u ovom momentu i nije još uvijek poznato da li će to biti samo za meč u Lučanima, odnosno do kada će da obavlja funkciju vršioca dužnosti.

Vukašinović je bio pomoćnik u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića. Prije toga bio je pomoćnik u Konjasportu, Muatong Junajtedu (Tajland), OFK Beogradu, gdje je bio i glavni trener. Nastavlja se trenerska vrteška u Humskoj i još uvijek se čeka da se oglasi neko od ljudi iz vrha kluba.