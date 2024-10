Mladen Žižović o istorijskom bodu Borca u Konferencijskoj ligi: Ponosni smo i srećni!

Trener Banjalučana Mladen Žižović prokomentarisao je remi protiv Panatinaikosa na otvaranju Konferencijske lige na Gradskom stadionu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crveno-plavi su ispisali istoriju osvajanjem boda protiv atinskog Panatinaikosa u prvom kolu Konferencijske lige (1:1), a prve

utiske o utakmici iznio je Mladen Žižović, trener Banjalučana.

"Jeste zaslužen bod, mislim da smo i u prvom poluvremenu bili ravnopravan protivnik. Panatinaikos nas nije nadigrao, jeste da smo imali jednu neopreznost, a imali smo i nekoliko šuteva. Na otvaranju drugog poluvremena smo bili bolji nekih 20-ak minuta, a u posljednjih 15, 20 Panatinaikos je uveo sve raspoložive snage, natjerali smo ih da uvedu najbolje igrače. Imali smo u nekim situacijama i sreće, ali mislim da smo zaslužili ovo fantastično veče za sve kojima znači bh. fudbal i za sve nas u klubu. Zaista smo ponosni i srećni", rekao je strateg Borca.

Prema njegovim riječima, za razliku od gostiju iz Atine koji su uveli najiskusnije igrače, on je pružio priliku mladima na kraju - Davidu Čaviću i Stefanu Marčetiću.

"To je jedan od ciljeva kluba, da probamo razviti što više mladih fudbalera. Nekada trpi rezultat, ali zasad to dobro ide. Vidjećemo kako će to biti u nastavku prvenstva i Konferencijske lige".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Žižović je odrično odgovorio da je u početku bilo treme kod banjalučkih fudbalera.

"Nije, mi smo došli večeras da uživamo kako sam i rekao u najavi utakmice. Mislim da smo u tome i uspjeli, bilo je to fantastično veče. Usjpjeli smo protiv višestruko skupljeg i kvalitetnijeg Panatinaikosa osvojimo bod. Bilo je 11 na 11 i po svemu smo zaslužili bod".

Da li su poslije ovog ambicije porasle, može li se proći među 24 ekipe?

"Auu, to je daleko. Ne razmišljamo o tome. Idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu".

Borac već u ponedjeljak igra derbi utakmicu protiv Željezničara.

"Vrlo bitna utakmica za nas, za astavak pozitivne serije. Znamo da nas je prvo mjesto u prvenstvu dovelo ovde i probaćemo i ove sezone da budemo ravnopravni u borbi za odbranu titule. Ima tu nekoliko kvalitetnih ekipa, jedna od njih je i Željezničar, ali probaćemo da dođemo do nova tri boda", zaključio je Žožović.

Vidi opis Mladen Žižović o istorijskom bodu Borca u Konferencijskoj ligi: Ponosni smo i srećni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vidi opis Mladen Žižović o istorijskom bodu Borca u Konferencijskoj ligi: Ponosni smo i srećni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 27 / 27 AD

Vidi opis Mladen Žižović o istorijskom bodu Borca u Konferencijskoj ligi: Ponosni smo i srećni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vidi opis Mladen Žižović o istorijskom bodu Borca u Konferencijskoj ligi: Ponosni smo i srećni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 35 35 / 35

Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča u Banjaluci:

(MONDO)