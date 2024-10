Barselona našla rupu u pravilima: Poljak brani protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona!

Poljski golman može da brani za Barselonu i u Ligi šampiona protiv Crvene zvezde.

Izvor: Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda će početkom novembra ugostiti slavnu Barselonu u četvrtom kolu Lige šampiona, a gosti iz Španije na taj meč dolaze i silno pojačani! Nakon što je Mark-Andre ter Štegen doživio tešku povredu i završio sezonu, čelnici najvećeg kluba Katalonije morali su da reaguju i na tržištu pronađu novog golmana - izbor je pao na kuma Roberta Levandovskog, pa je Vojćeh Ščešni skinuo rukavice sa klina, prekinuo penziju i vratio se golmanskom poslu.

Mnogi su tada pomislili da on neće moći da brani na utakmicama Lige šampiona, ali to nije dobra informacija! Zbog povrede koja je završila sezonu njemačkog čuvara mreže, Barselona je imala priliku da njega skine sa liste licenciranih igrača, a na njegovo mjesto dopiše nekog novog - i to je i uradila. Tako je Poljak naslijedio dugogodišnjeg prvog golmana Barselone, pa sada nema prepreka da brani na stadionu "Rajko Mitić" 6. novembra, iako je on u klub stigao daleko poslije 3. septembra i krajnjeg roka za prijavljivanje fudbalera.

Zvanični sajt UEFA potvrđuje da će Vojćeh Ščešni biti prvi golman Barsleone u nastavku sezone, pa samim tim i da je favorit da čuva gol ekipe Hansija Flika na preostalih šest mečeva grupne faze takmičenja. Konkurencija će mu biti samo Injaki Penja koji nije impresionirao kada je dobijao šansu, odnosno trojica mladih golmana koji su prijavljeni sa B liste - Ander Astralaga, Dijego Kočen i Aron Jakobišvili.

Vojćeh je tek prije nekoliko dana predstavljen kao novi igrač Barselone, ali su u klubu prezadovoljni njegovom formom iako posljednjih nekoliko mjeseci nije trenirao. Planirao je da ode u penziju i vjerovatno se ne bi vraćao fudbalu da ga nije pozvao tim Barselonine veličine, a sada će ne samo braniti već i imati priliku da se bori za trofeje na nekoliko frontova. Debitovaće za novi tim nakon reprezentativne pauze, a gotovo sigurno će mu jedan od prvih mečeva biti u Beogradu.

