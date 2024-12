Posušje oslabljeno u Doboju: Svaki detalj važan, energijom do pozitivnog rezultata

Posušje 2024. godinu zatvara gostovanjem u Doboju protiv Sloge.

Posušje će u nedjelju odigrati posljednji meč u kalendarskoj godini, kada će gostovati Slogi na dobojskim "Lukama". Duel počinje u 13 časova.

Uvjereni su Posušaci da, iako oslabljeni, mogu pokazati da imaju kvalitet i da mogu doći do željenog ishoda u Doboju.

"Utakmicu koju nadoknađujemo moramo shvatiti kao poseban motiv jer nam slijedi pauza nakon nje. Ne možemo računati na Gabrijela Bobana i Zvonimira Begića zbog tri žuta kartona, a na Karla Kamenara zbog povrede. Znamo da je ekipa Sloge kvalitetna i to su pokazali u posljednje dvije utakmice i zbog toga će svaki detalj biti jako važan. Želimo da odgovorimo na sve to ogromnom količinom energije i da dođemo do pozitivnog rezultata", poručio je trener Posušja Borislav Grbavac.

Posušje ima 21 bod, tri više od Sloge.

