Preminuo Mladen Bartolović

Nakon teške bolesti preminuo je Mladen Bartolović.

Izvor: Facebook/HNK Cibalija

Mladen Bartolović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u 49. godini.

Kako je poznato, posljednjih mjeseci vodio je tešku borbu s bolešću, a tužnu vijest potvrdio je njegov bivši klub Cibalija iz Vinkovaca, koji se emotivnom porukom oprostio od svog velikana.

"Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini života nakon duge i teške bolesti otišao je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu, a u povijesti našeg kluba ostat će upamćen i kao najbolji strijelac kluba u prvoj ligi, te kao treći igrač s najviše nastupa za Cibaliju u modernoj istoriji", piše u objavi Cibalije.

Bartolović je rođen u Zavidovićima u aprilu 1977. godine. Njegova bogata fudbalska karijera vodila ga je kroz više evropskih i azijskih klubova – nastupao je za njemački Saarbrücken, zagrebački Dinamo, splitski Hajduk, te iranski Foolad, iz kojeg se ponovo vratio u Vinkovce.

U dresu Cibalije proveo je posljednjih pet godina igračke karijere, a potom se posvetio trenerskom poslu. Bio je šef stručnog štaba prvog tima na 41 utakmici, radio je kao skaut kluba, te trenirao mlađe kategorije.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 17 nastupa. Jedini pogodak postigao je 2006. godine, u gostujućoj pobjedi nad Maltom rezultatom 5:2.