"Nisam ni htio da napustim Partizan": Rasim Ljajić vraća miljenika Grobara?

Mateus Saldanja otkrio je da ga je zvao predsjednik Partizana Rasim Ljajić.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Miljenik navijača Partizana Mateus Saldanja obnovio je kontakte sa crno-bijelima. Brazilski napadač je u razgovoru za "Buta sport" otkrio da je razgovarao sa predsjednikom Rasimom Ljajićem oko potencijalnog povratka u Humsku.

Ipak, ono što koči pregovore je ugovor koji Saldanja ima sa aktuelnim klubom Al Vaslom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Razgovarao sam sa predsjednikom, sjajna osoba. Pričali smo o svemu, uključujući moj povratak u Partizan i povratak kući, ali to zavisi od mnogo stvari. Razgovarao je i sa mojim agentom, ali vjerujem da je situacija i dalje teška", rekao je Saldanja, pa potom nastavio:

"Moja želja je bila da nikada ne napustim Partizan, ali ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati", zaključio je brazilski as.

Saldanja je proveo nešto više od godinu dana u Humskoj i za to vrijeme zabilježio 21 gol i pet asistencija, da bi u transferu vrijednom tri miliona evra prešao u Ferencvaroš.