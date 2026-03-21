Revolucija u Juventusu: Dolazi kompletno novi tim, jedan potpis može da otjera Dušana Vlahovića

Juventus će naredne sezone probati da dovede kompletno novi tim, a to bi mogao da bude problem za Dušana Vlahovića.

Izvor: Tommaso Fimiano / Gonzales Photo / Profimedia/EPA/Davide Casentini

Juventus će naredne sezone izgledati potpuno drugačije, bar tako tvrdi dobro obaviješteni "Goal.com". Navodno će "stara dama" potpuno promeniti transfer politiku i pokušavaće da ulože novac u iskusne i provjerene igrače.

Poslije nedavnih promašaja sa Kopmajnersom i Opendom koji su ukupno plaćeni preko 100.000.000 evra, a nisu pokazali ono što se od njih očekuje sada če se tim Lućana Spaletija okrenuti potpuno drugačijem tipu igrača. Novac će se trošiti samo kada se pojave igrači koji već imaju dokazan kvalitet.

To bi moglo da donese i probleme za Dušana Vlahovića jer je na spisku igrača koje navodno Juventus želi da dovede najveće ime napadač. David Trezege je već pričao da bi volio da ga vidi u Torinu, a to je Robert Levandovski.

Umjesto mladosti - iskustvo

Prošle sezone je samo Parma imala mlađi tim od Juventusa, a od naredne sezone to neće biti slučaj. Već sada je prosjek godina skoro 27 godina, a ako se ostvari plan da se dovedu zacrtane transfer mete to će se pomaći dalje. Za sada je plan da se ojačaju sve linije tima.

Na golu je meta Alison Beker iz Liverpula, zatim u odbrani su tu bekovi Leonardo Spinacola i Zeki Čelig, kao i štoperi Antonio Ridiger i Markos Senesi. U vezi su mete Frenk Kesi, Ksavijer Šlager i Leon Gorecka uz Lorenca Pelegrinija i Bernarda Silvu. U napadu meta je jedna - Robert Levandovski.

Da li to znači da će biti produžen ugovor Dušanu Vlahoviću ili će njegova velika plata biti zamijenjena za plate nekih od ovih mahom veterana, videćemo. Za sada je jasno da Juventus kompletno mijenja ne samo tim već i filozofiju.