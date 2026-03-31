Drama u Osijeku – selektor U21 selekcije Turske se srušio pored terena!

Duel mladih reprezentacija Hrvatske i Turske prekinut nakon što je pozlilo gostujućem selektoru.

Selekcije Hrvatske i Turske do 21 godine ovog utorka sastale su se u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali je duel na Opus Areni u Osijeku prekinut.

Razlog nije nimalo lijep – turski selektor Egemen Korkmaz srušio se pored terena.

Nakon nešto više od pola sata igre nekadašnji član brojnih turskih klubova i bivši reprezentativac Turske se srušio pored terena u prostoru ispred klupe za rezervne igrače. Odmah su pritrčali njegovi pomoćnici i rezervni igrači, a potom mu je ukazana i medicinska pomoć.

Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.



Korkmaz'ın ilk tedavisi saha kenarında yapıldı. — Elips Haber (@elipshaber) March 31, 2026

Prema informacijama hrvatskih medija sa lica mjesta Korkmaz se okliznuo i u padu udario glavom o pod.

Korkmaz je potom vozilom hitne pomoći odvezen u bolnicu. Prema posljednjim informacijama on nije životno ugrožen, ima hematom iznad oka, a biće mu urađen CT glave.

U međuvremenu je sudija prekinuo meč i povukao ekipe sa terena, a i dalje se čeka odluka da li će on biti nastavljen.