"Kao da smo se vratili u devedesete": Čak su i Hrvati šokirani zbog ustaške šahovnice preko tribine Maksimira

Na "Maksimiru" su navijači Dinama istakli zastavu sa šahovnicom sa prvim bijelim poljem.

Dinamo iz Zagreba je na proslavi 40. godina "Bed Blu Bojsa" svoje najpoznatije navijačke grupe razbio Osijek sa 7:0 (3:0). Ipak manje se pričalo o fudbalu koliko o dešavanjima sa tribina. Na sjevernoj tribini "Maksimira", stadiona koji će uskoro u odavno zasluženu penziju, podigli su navijači Dinama ogromnu zastavu Hrvatske. Na njoj je bila šahovnica sa prvim bijelim poljem.

Šahovnica se prema legendi prvi put pojavila u hrvatskoj heraldici u desetom vijeku, mada su ti navodi vrlo upitni. Ipak negdje u XVI vijeku tokm vladavine Habzburga se ustalila kao simbol Hrvatske. Hrvatska šahovnica se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a njen izgled se malo mijenjao.

Međutim šahonica je počinjala prvim bijelim poljem samo tokom vladavine ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata i na samom početku rata u Hrvatskoj 1990. i 1991. godine pa je zato i sporna. Čak je i hrvatski komentator sa Maks sporta Ivan Ljubić rekao: "Kao da smo se vratili u devedesete."

Šta se još vidjelo na tribinama?

"Bed Blu Bojsi" su osnovani 17. marta 1986. godine i sada su na meču sa Osijekom proslavili 40. rođendan. Razlog za kašnjenje je što Dinamo nije bio domaćin od 14. marta i pobjede nad Slaven Belupom 4:2. Pred 10.00 navijača vidjeli su se stari transparenti.

Kako je prošao meč?

Na kraju je Dinamo zgazio Osijek sa 7:0 (3:0). Počelo je novim golom Luke Stojkovića za koga znamo da ima top u nozi. Zatim su golove dali Vidović i Zajc na asistencije Stojkvića, a onda je Dion Drelja Beljo sa penala nastavio potop Osijeka. Dao je još jedan gol Vidović, pa je opet pogodio Beljo i na kraju je Mišić dao gol na još jednu asistenciju Stojkovića.

