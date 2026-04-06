logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki uspjeh, pa šok: Reprezentativci nestali poslije utakmice

Autor goran arbut Izvor mondo.rs
0

Dio igrača Eritreje nije se vratio u domovinu poslije pobjede nad Esvatinijem, što je izazvalo zabrinutost među navijačima

Sedam fudbalera Eritreje se nije vratilo kući poslije utakmice Izvor: Dziurek/Shutterstock

Nestanak sedmorice fudbalera reprezentacije Eritreje u Južnoj Africi izazvao je veliku pažnju javnosti nakon utakmice kvalifikacija za Afrički kup nacija. 

Eritreja je napravila iznenađenje pobjedom nad Esvatinijem rezultatom 2:1 i tako izborila plasman u grupnu fazu takmičenja, što je izazvalo veliko slavlje među navijačima. Ipak, radost je ubrzo zamenila zabrinutost, pošto se ispostavilo da se deo igrača nije vratio sa gostovanja.

Od desetorice fudbalera koji nastupaju u domaćem prvenstvu i koji su otputovali na utakmicu, u Eritreju su se vratila samo trojica - Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu. Prema navodima stranih medija, sumnja se da su ostali igrači odlučili da napuste reprezentaciju kako bi u inostranstvu pokušali da pronađu bolje uslove za život i eventualno nastave karijeru, ali zvaničnih informacija o tome još nema.

Ovakve situacije nisu novost kada je u pitanju reprezentacija Eritreje. Slični slučajevi zabilježeni su više puta još od 2006. godine, kada su pojedini reprezentativci nakon međunarodnih mečeva ostajali u drugim državama, najčešće tražeći azil ili priliku za bolji život i profesionalni napredak.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

