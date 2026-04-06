Veliki uspjeh, pa šok: Reprezentativci nestali poslije utakmice

Dio igrača Eritreje nije se vratio u domovinu poslije pobjede nad Esvatinijem, što je izazvalo zabrinutost među navijačima

Nestanak sedmorice fudbalera reprezentacije Eritreje u Južnoj Africi izazvao je veliku pažnju javnosti nakon utakmice kvalifikacija za Afrički kup nacija.

Eritreja je napravila iznenađenje pobjedom nad Esvatinijem rezultatom 2:1 i tako izborila plasman u grupnu fazu takmičenja, što je izazvalo veliko slavlje među navijačima. Ipak, radost je ubrzo zamenila zabrinutost, pošto se ispostavilo da se deo igrača nije vratio sa gostovanja.

Od desetorice fudbalera koji nastupaju u domaćem prvenstvu i koji su otputovali na utakmicu, u Eritreju su se vratila samo trojica - Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu. Prema navodima stranih medija, sumnja se da su ostali igrači odlučili da napuste reprezentaciju kako bi u inostranstvu pokušali da pronađu bolje uslove za život i eventualno nastave karijeru, ali zvaničnih informacija o tome još nema.

Ovakve situacije nisu novost kada je u pitanju reprezentacija Eritreje. Slični slučajevi zabilježeni su više puta još od 2006. godine, kada su pojedini reprezentativci nakon međunarodnih mečeva ostajali u drugim državama, najčešće tražeći azil ili priliku za bolji život i profesionalni napredak.