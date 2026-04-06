Haos u Srpskoj ligi: Sukob igrača i navijača, meč nastavljen kao da ništa nije bilo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
U utakmici Srpske lige izbila je tuča među navijačima, ali je susret poslije incidenta nastavljen

Tuča igrača i navijača u Srpskoj ligi Izvor: Screenshot/Instagram/@nize_lige_vojvodine

Utakmica Srpske lige Vojvodina između Slobode iz Donjeg Tovarnika i Veternika, odigrana u Ogaru u okviru 20. kola, ostala je u sjenci ozbiljnih incidenata koji su izbili pred sam kraj susreta.

Do velikog sukoba došlo je u finišu meča, kada su se sukobili domaći igrači i navijači Veternika. Prema svedočenjima prisutnih, nastao je opšti haos koji je trajao duže nego što je smeo - došlo je do tuče u kojoj su korišćeni i kaiševi, a pojedini učesnici zadobili su povrede glave.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od izgrednika udario policajca u glavu. I pored napada na službeno lice i povređenih učesnika, nije bilo hapšenja na licu mesta. Uprkos svemu što se dogodilo, odlučeno je da se utakmica nastavi. Delegat meča procenio je da postoje uslovi da se susret privede kraju, pa je nakon duže pauze igra nastavljena.

Utakmica je u trenutku prekida bila nerešena 1:1, a odluka je pala duboko u sudijskoj nadoknadi. U čak 18. minutu nadoknade Branislav Pjošta postigao je gol i doneo Veterniku pobedu rezultatom 2:1. Pre toga su isključeni fudbaler Slobode Vukašin Mladenović i trener domaćeg tima Zdravko Trivković, koji je tokom sukoba izvukao najdeblji kraj.

