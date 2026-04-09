"Da, prebio sam Ukrajinca od 195cm i 100 kg": Saša Ilić progovorio o tuči sa svojim igračem

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Saša Ilić se oglasio posle raznih spekulacija o tuči sa svojim fudbalerom u Azerbejdžanu, kaže da je Herkules sada.

Saša Ilić progovorio o tuči sa svojim igračem

Azerbejdžanski mediji prenijeli su senzacionalističku vijest da je na treningu Sumgajta došlo do tuče između Saše Ilića i ukrajinskog fudbalera Danila Beskorovajnjija. Brzo je vijest počela da se širi i po Srbiji, pa je poslije svega toga odlučio da se oglasi i bivši srpski fudbaler, a sada i trener.

"To su najobičnije gluposti. Ako baš hoćete da dajete na značaju napišite da sam prebio Ukrajinca od 195 centimetara i 100 kilograma. Ispade da sam neki Herkules", sa osmijehom je rekao Ilić za "Telegraf".

Ilić je na jednoj od nedavnih konferencija javno kritikovao i čelnike kluba zbog toga što nije dobio nijedno pojačanje tokom zimskog prelaznog roka. To je manje-više i jasan znak da se neće još dugo zadržati u ovom azerbejdžanskom klubu.

Danil Beskorovajnji
Izvor: Printscreen/YouTube/FC Kryvbas Kryvyi Rih

Dvojica Srba igraju u Sumgajtu

Zanimljivo je i da u ekipi Saše Ilića igraju i dvojica srpskih fudbalera. Jedno ime je dobro poznato - Nikola Ninković (31). Popularni "Džigi" koji je igrao za Partizan, Đenovu, Kijevo, Empoli, Askoli, Brešu, banjalučki Borac, sada je u Azerbejdžanu.

Drugi je Aleksa Janković (25) koji je takođe karijeru počeo u Partizanu, pa je igrao za Voždovac, Čukarički, Radnički 1923 i sada je u Sumgajtu.

Možda će vas zanimati

