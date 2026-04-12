Lenjinov dvorac ni na nebu ni na zemlji: Ovdje je Zvezda dobila šamar koji boli i 20 godina kasnije

"Lenjinov stadion" je bajkovito mjesto na kome je Crvena zvezda doživjela brodolom. Između neba i vode srpski fudbal je tada dobio šamarčinu za pamćenje i poziv za promjene. /Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića/

"Gledamo utakmicu kod Ratka Dostanića u stanu, on, ja i Dragan Spasić, njegov pomoćnik. Pričali smo, pitali su šta očekujem, a ja sam rekao: 'Šefe Zenit je mnogo jak!' 'Ma daj, nemoj zezati, sa Zvezdom igraju!' Ja reko': 'Šefe, ne znate koliko su jaki.' 'Ma nemoj ti meni o Zvezdi da pričaš ništa.' Hajde da gledamo - 4:0 za Zenit. Moglo je da bude i više. On poslije utakmice u šoku, kaže šta je ovo bokte! Da li je on bio razočaran Zvezdom ili nije znao kakav je odnos kvaliteta Zvezde i Zenita. Koliko su ruske ekipe napredovale, koliko je kvalitet i ulaganje veći nego kod nas. Šta se tu dešava?", ispričao je za MONDO Vladimir Mudrinić o bolnom sećanju navijača Crvene zvezde na poraz od Zenita 4:0 u Sankt Peterburgu u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2004. godine.

Sada već davne 2002. godine on je bio prvi stranac u Fudbalskom klubu Zenit i vidio je kakva će se fudbalska sila napraviti u gradu na ušću Neve u finski zaliv. Kada je 16. septembra 2004. godine Crvena zvezda golovima Aršavina, Goršakova i Keržakova pregažena 4:0 na "Petrovski stadionu" to je posmatrano kao kataklizma. Smijenjen je Ljupko Petrović i doveden Ratko Dostanić, a da se nije zapravo znalo protiv koga se igra.

Dvije decenije kasnije Zenit svoje mečeve igra na ogromnoj i modernoj "Gasprom areni", ali tih godina nije tako bilo. Igralo se na ostrvu Petrovski. Pogledajte kako taj stadion izgleda:

"Stadion od 20.000 mjesta je non stop bio pun. Ja mislim da je Dinamo igrao na ogromnom Kirov stadionu od 50-60 hiljada mesta drugu ligu. Na Petrovskom na ostrvcetu u centru grada, s kim god da igraš puno. Da grad od šest-sedam miliona stanovnika ne napuni stadion od 20.000 stanovnika, to je nemoguće. A pritom oni tamo samo vole Zenit i ništa drugo. Kao da dva Beograda imaju recimo Zvezdu i Čukarički. Sve je u svjetlo plavom, cijeli grad. Oni vole hokej, imaju oni klub SKA, mada to nikada nisam stigao da pogledam meč. Hokej stvarno mnogo vole i mnogo ljudi to prati, ali Zenit je broj 1", objasnio nam je Vladimir Mudrinić.

Ni na nebu ni na zemlji

Dok smo čekali, ispostaviće se nevjerovatan, meč za treće mjesto Winline kupa između Zenita i Parme iz Perma prošetali smo do Lenjnovog zdanja. Zaista impresivno izgleda ovaj stadion, sa koje god strane da mu priđete. Okružen rekama Ždanovkom i Nevom sa svih strana, zapravo se na stadion dolazi samo jednim malenim mostom koji vodi ka ostrvcetu na kome je napravljen. Ogromna površina Neve daje nevjerovatan osjećaj da se zapravo radi o nekakvoj tvrđavi utvrđenoj sa svih strana koju ne nemoguće pokoriti, a kada na stadion gledate most Tučkov zaista izgleda kao da lebdi između duboke i hladne vode Neve i Ždanovke i neba sa kojima se plavetnilo vode spaja u nekom momentu.

Impresivno izgledaju četiri velika reflektora koja se uzdižu visoko iznad stadiona, vjerovatno će to najbolje u Srbiji razumeti navijači Partizana. Semafor je takođe neobičan i jako veliki, sve zapravo odaje nekakav utisak odbrambene utvrde na kojoj semafor izgleda kao nekakvo oružje iz filmova naučne fantastike. Stadion je okružen sa jedne strane ogromnim palatama, sa druge crkvama, a sa treće kultnom hokejaškom halom "Jubijej Palas" u kojoj je nekada istoriju pisao i košarkaški klub Spartak iz Lenjingrada. Okolina stadiona je puna života pa tako u parku sa jedne strane stadiona žitelji ovog nevjerovatnog grada šetaju pse, dok se mladi zaljubljeni parovi ljube na kamenim klupama pored Neve, a stepenice koje vode direktno do reke Ždanovke su pecaroši iskoristili da sa pogledom na stadion provjere "da li grize". Zaista je teško sjetiti se nekog fudbalskog stadiona koji je makar sličan.

Lenjinov stadion na koji je prvo došla Jugoslavija

Sadašnja "Gasprom arena" napravljena je na mjestu starog ogromnog "Kirov stadiona", klasične sovjetske građevine koja je više projektovana za sletove i parade nego za fudbal. Izgradnja Petrovski stadiona počela je 1924. godine i od otvaranja 1925. pa sve do početka jezive ruske tranzicije stadion je nosio ime Vladimira Iljiča Lenjina.

Dizajnirao ga je češki arhitekta Alojz Vejvoda, koji je i sam bio aktivan i uspešan fudbaler tokom života. Zapravo je tokom Drugog svetskog rata kompletno uništen i morao je bukvalno da se gradi ponovo. Detaljno je rekonstruisan za Olimpijske igre 1980. godine kada mu je broj sjedećih mjesta smanjen sa 33.000 na 21.000.

Za razne namjene je korišćen Petrovski stadion, na njemu se igrao ragbi, održane su "Igre dobre volje", vidjeli smo i jedan duel atletičara SAD i Sovjetskog saveza, a prvi meč je reprezentacija Rusije odigrala na njemu 1997. godine.

Za Ruse su tada igrali Viktor Onopko, Dimitri Alejničev, Dmitri Čerišev i Vladimir Beščasni uz Andreja Kančeskisa, a Slobodan Santrač je na teren izveo Kralja, Đorovića, Batu Mirkovića, Jugovića, Drugolovića, Miloševića, Govedaricu kao i Slavišu Jokanovića koji je sa penala donio pobjedu u 86. minutu. Viđen je čak i crveni karton za Vladimira Beščasnog. Svoje posljednje fudbalske dane imao je "Petrovski" kako se sada zove prvo u jednoj sezoni u kojoj je Tosno sa Markom Poletanovićem igralo na njemu, a zatim je mali "Lenjingradec" zaigrao treću ligu nekoliko sezona. Sada se uglavnom koristi za koncerte i kulturne događaje, dok se ljubitelji fudbala ukrcaju na metro na stanici "Sportivnaja" odmah preko puta stadiona i voze se do stanice "Zenit" na Krestovskom ostrvu i tu gledaju vrhunski fudbal na ovom stadionu:

(MONDO, Nikola Lalović)