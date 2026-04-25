Preko cijele tribine koreografija za Karlu: Prala dresove 28 godina, stadion je ispratio kao legendu kluba

Autor Goran Arbutina
Predivan gest navijača Go Ahed Iglsa, ispratili su svoju Karlu u penziju poslije 28 godina vjerne službe.

Koreografija Go Ahed iglsa za ženu koja je prala dresove Izvor: X/𝓐𝓻𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓢𝓽𝓪𝓶

Jedna od najljepših scena u evropskom fudbalu viđena je na meču Go Ahed Iglsa i AZ Alkmara u Erediviziji. Meč je završen bez golova, ali ono što je privuklo pažnju je potez navijača domaćeg kluba. Navijači Go Ahed Iglsa napravili su ogromnu šetalicu preko cijele tribine posvećenu - Karli!

Karla je 53-godišnja radnica koja je prala opremu i veš u klubu 28 godina i na kraju sezone ide u penziju. Sa pozicije ekonoma će u penziju, a prije početka meča prvo joj je klub izdao zahvalnicu. Ipak, navijači su je tek obradovali. 

Preko cijele tribine vidjeli smo transparent na kome je bio njen lik i na kome je pisalo: "Karla, klupska ikona. Hvala ti na svemu!". Igrači su takođe nosili majice na kojima je pisalo: "Karla, hvala ti".  Pogledajte kako je to izgledalo:

Ko je Karla?

Ona je došla u klub u julu 1988. godine kao volonter, ali su je zbog zalaganja vrlo brzo zaposlili. Na kraju se ispostavilo da će cijeli radni vek provesti u klubu iz Deventera.

"Kada sam počela u Go Ahed Iglsima zapravo mi nisu ni dali da ulazim u svlačionice igrača, Zapravo nisam bila ni na timskim fotografijama. Ekonomi tada nisu bili dio tima, dok je sada to drugačije. Moje iskustvo je bilo drugačije na početku, nekada sam sjedila na klupi kao navijač i izjedalo me je ako loše igramo. To je trajalo 15 godina, ali sada je drugačije, igrači su mi postali kolege. U okviru kluba niko nije tako dugo tu i jako sam ponosna na to", rekla je ona u intervjuu za klupski sajt 2023. godine.

Tokom svog boravka u Go Ahed Iglsima ona je bila u klubu koji je redovno ispadao iz prve lige i ulazio u najviši rang, ali je dočekala i da se igra Liga Evrope nakon osvajanja kupa prošle sezone.

