Zdravko Mamić: "Imam problema jer ne dam na Tita"

Autor Nebojša Šatara
Zdravko Mamić je u novom gostovanju na "Kida šou" istakao da jako poštuje lik i djelo Josipa Broza Tita, ali i da je trenutno on sam zvijezda samo kod Srba.

zdravko mamic ne da na tita Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia /Screenshot/YouTube/@K1Televizija

Nedavno smo slušali Zdravka Mamića kako priča o zastavama na mečevima Bosne i Hercegovine, a sada je gostujući na "Sport klubu" u "Kida šou" govorio o Josipu Brozu Titu. Istakao je dugogodišnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba da iako zbog toga ima problema - ne da na Tita.

Josip Broz Tito bio je vođa partizanskog pokreta koji se borio protiv nacističke okupacije na prostoru cijele Jugoslavije, a nakon oslobođenja bio je doživotni predsjednik do svoje smrti 1980. godine. 

"Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Ama šta ćeš ti klošaru mene koji ne znaš nos da obrišeš da uvjeravaš da je Tito bio ovakav ili onakav. Operi usta benzinom kada izgovaraš ime Tito. Šta je bio? Je li bio bravar ili nije bio bravar? Čovjek je sjedio za stolom i samo još dva frajera koji su drugu i treću trećinu svijeta predstavljali su sjedili sa Titom", rekao je Zdravko Mamić. 

Srbi ga vole

Već godinama Zdravko Mamić živi u Bosni i Hercegovini zbog sudskih postupaka i presuda u Hrvatskoj, a ističe da bi bio medijski zaboravljen da nije - Srba i Srbije.

"Da Vas Srba nema ne bi se za mene znalo. Gde god da krenem Srbi stvaraju kult ličnosti od mene", rekao je oduševljeno Zdravko Mamić. 

