logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prije četiri godine koštao 85 miliona evra: Arapi su shvatili da nije Mitrović i protjerali ga

Prije četiri godine koštao 85 miliona evra: Arapi su shvatili da nije Mitrović i protjerali ga

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Darvin Nunjez postaje slobodan agent nakon raskida ugovora sa Al Hilalom, gdje nije ispunio očekivanja. Šta to znači za njegovu karijeru?

Al Hilal raskida ugovor sa Darvinom Nunjezom Izvor: EPA/PETER POWELL

Urugvajski napadač Darvin Nunjez postaće slobodan agent pošto se sprema raskid ugovora sa saudijskim Al Hilalom. Svakog trenutka očekuje se da njihova saradnja i zvanično bude prekinuta, pa će tako jedan od najskupljih napadača u posljednjih pet-šest godina biti odjednom na tržištu i bez ugovorne obaveze.

Prije samo četiri godine Liverpul je kupio Darvina Nunjeza za 85 miliona evra iz Benfike, gledao je u njega zaista kao ozbiljan projekat, međutim prošlog ljeta prodao ga je "na popustu" u Al Hilal za 53 miliona evra. Tamo je Urugvajac dobio strašan ugovor, postao je jedan od najplaćenijih igrača svijeta, međutim vrlo brzo su u Al Hilalu procenili da im ne treba. Razlog je dolazak iskusnog Karima Benzeme koji mu je "oteo" mjesto napadača, ali i stranca, tako da Nunjez nije ni registrovan za drugi dio sezone.

Nije ipak Mitrović!

Darvin Nunjez je došao u Al Hilal kao direktna zamjena za Aleksandra Mitrovića koji nije bio po ukusu trenera Simonea Inzagija. Nije pokazao ni djelić onoga što je Mitar u Al Hilalu, gde je dao 68 golova na 79 nastupa.

S obzirom na to da nije igrao još od 16. februara u prvenstvu Saudijske Arabije, dok ga je Simone Inzagi izostavljao i iz Azijske lige šampiona, pa je na kraju logično bilo da se dvije strane pozdrave i "svako svojim putem".

Ovo je posebno problematično Nunjezu jer mu je ugrozilo status u reprezentaciji Urugvaja pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, ali se nada pozivu i veruje da ako ostavi dobar utisak - da bi mogao opet da se vrati u Evropu da nastavi započeto iz dresa Almerije, Benfike i Liverpula.

Inače, Nunjez nije ni igrao toliko loše ove sezone i na 24 utakmice za Al Hilal postigao je devet golova i imao je još pet asistencija, a prethodno je za tri sezone u Liverpulu upisao 40 golova i 26 asistencija na 143 nastupa.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Darvin Nunjez Al Hilal fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC