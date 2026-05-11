Pogledajte tabelu Premijer lige bez VAR-a: Da li ste iznenađeni kako sada izgleda?

Pogledajte kako izgleda tabela Premijer lige bez VAR-a: Arsenal i dalje vodi, ali sa samo bodom više od Mančester Sitija.

VAR tehnologija se već godinama unazad koristi u najjačim ligama svijeta, ali možda nigde kao u Premijer ligi nije odlučivala direktno ko će biti šampion, a ko ispasti iz elite. Takav je bar utisak poslije jučerašnje utakmice Vest Hema i Arsenala koja je završena na najdramatičniji mogući način.

Nakon što je Vest Hem postigao gol u nadoknadi za 1:1, stigao je signal iz VAR sobe da sudije Kris Kavana ipak pogleda spornu situaciju u kaznenom prostoru i odlučio je posle šest minuta da poništi pogodak "čekićara" zbog faula nad golmanom Davidom Rajom. To je dovelo Arsenal na korak od šampionske titule, a Vest Hem je sada na ivici provalije i najvjerovatnije će ispasti iz Premijer lige, a svega toga ne bi bilo da nije bilo VAR tehnologije.

Ili bi bilo isto? U engleskim medijima pojavila se tabela Premijer lige bez upotrebe VAR tehnologije i vrlo zanimljivo je da je došlo do malih pomjeranja na njoj, bez promjena na prva tri mjesta. Pogledajte i sami:

Dakle, Arsenal bi i dalje bio prvi na tabeli, ali doduše samo sa bodom više u odnosu na Mančester siti, a ne pet kako je to u ovom trenutku. Takođe, podsjetimo i da "tobdžije" imaju jedan meč više. Ono što je zanimljivo je da bi Brajton napredovao za čak tri mjesta i bio bi četvrti na tabeli, odnosno na diobi te pozicije sa Bornmutom koji bi takođe napredovao za jedno mjesto, dok bi pali Aston Vila i Liverpul (za čak tri mjesta).

Bez obzira na ovaj poništeni gol, Vest Hem bi inače i dalje bio u opasnoj zoni, dok bi se iz nje "iščupao" Totenhem sa kojim se inače direktno bore za opstanak.




