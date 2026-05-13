Kapiten Njemačke prešao da igra za Hrvatsku: "Odrastao sam kao Hrvat, tu su ki korijeni"

Goran Arbutina
Mladi defanzivac Bajerna Filip Pavić će preći pod zastavu Hrvatske i zaigraće za ovu reprezentaciju.

Filip Pavić i David Vujević odlučili da igraju za Hrvatsku

Hrvatska ne prestaje da krade igrače drugim nacionalnim timovima. Sada su uspjeli da ubijede defanzivca Bajerna Filipa Pavića da obuče dres "vatrenih" u narednom dijelu karijere.  Ovaj 16-godišnjak igraće na U17 Evropskom prvenstvu u Estoniji. 

On je rođen 2010. godine u Fresingu, a zbog toga što su mu roditelji iz Hrvatske ima pravo nastupa za "vatrene". Ima već hrvatski pasoš, a igrao je dva puta za U15 reprezentaciju Njemačke kao i čak 11 puta za U16 tim pancera. Uz to je čak četiri puta bio kapiten tima. 

Pavić nastupa kao štoper i desni bek, ali i kao defanzivni vezini fudbaler. Zapravo je zaigrao i u Ligi šampiona za seniorski tim kada je zamenio drugog reprezentativca Hrvatske Josipa Stanišića. Postao je najmlađi igrač Bajerna ikada u tom takmičenju i treći najmlađi ikada u ligi šampiona ukupno. 

"Osjećam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio da igram fudbal i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bajernu, koji pruža sjajne uslove i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj porodici, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je da predstavljam Hrvatsku na međunarodnom nivou", izjavio je Filip Pavić.

Istog dana HNS je objavio da je i David Vujević, devetnatestogodišnji štoper Ciriha koji ima pravo da igra za Švajcarsku i Hrvatsku izabrao "vatrene".

"Ponosan sam što ću moći predstavljati Hrvatsku, zemlju mojih roditelja i mog naroda. Od malih nogu navijam za Hrvatsku i s velikom srećom sam doživio iznimne uspjehe koje je hrvatska reprezentacija ostvarivala proteklih godina. Duboko cijenim sve što mi pruža Švajcarska, koju doživljavam svojom drugom domovinom, u kojoj sam odrastao i u kojoj se fudbalski razvijam. Smatram da je ovo bio ispravan trenutak za donijeti ovakvu odluku i zahvaljujem svima koji je razumiju i poštuju, a posebno mojoj obitelji na velikoj podršci", izjavio je Vujević, prenosi HNS.

Kako je navedeno on će odmah biti u konkurenciju za U21 selekciju Hrvatske koju vodi Ivica Olić.

