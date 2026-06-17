Zrinjski saznao moguće protivnike, poznato i na koga Velež i Sarajevo mogu u drugom kolu!

Poznati potencijalni protivnici bh. predstavnika u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Sarajevo i Velež dobili su protivnike u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a Zrinjski će svoj evropski put početi od drugog kola.

Danas od 14 časova biće održan žrijeb drugog kola, a nakon formiranja grupa poznati su mogući protivnici Zrinjskog, ali i Sarajeva i Veleža, ukoliko savladaju prvu prepreku.

Zrinjski je u grupi 4 kao povlaštena ekipa, a spisak potencijalnih rivala „plemića“ nije nimalo naivan. Zrinjski može da dobije škotski Madervel, švedski Geteborg, ukrajinsku Polisju, islandski Valur i Kolerejn iz Sjeverne Irske.

Sarajevo u prvom kolu igra protiv Inter Turkua, a ukoliko savlada finsku ekipu potencijalni protivnici u narednom kolu su portugalska Braga, turski Bašakšehir, norveški Bran, pobjednik duela Marsalok – Pjunik, te Sion.

Velež će početi kvalifikacije dvomečom protiv moldaskog Milsamija. Mogući protivnici u drugom kolu su slovački DAC, pobjednik duela Dečić – Liepaja, mađarski Pakši, slovenački Bravo, te pobjednik duela CSKA Sofija – Deri Siti.