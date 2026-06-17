Danas novi žrijeb, ovo su potencijalni protivnici Borca u drugom kolu!

Šampion BiH saznao moguće protivnike u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki Borac sastaće se sa bugarskim Levskim u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, određeno je žrijebom koji je utorak održan u Nionu.

U sjedištu UEFA danas će biti održan novi žrijeb za drugo kolo kvalifikacija, a UEFA je u međuvremenu odredila grupe pa se zna ko su potencijalni protivnici Borca.

Ukoliko eliminiše bugarskog šampiona banjalučki Borac može da se sastane sa nekim od sljedećh timova:

- Pobjednik meča Víkingur – Đer

- Pobjednik meča Kairat – Sutjeska

- Pobjednik meča Vitebsk – Univerzitatea Krajova

- Pobjednik meča Flora – Iberija

- Pobjednik meča Petrokub – Egnatija

- Tun





Ukoliko Borac bude eliminsan u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a poznato je i koga tamo može da dobije.

U tom slučaju igraće protiv poraženog iz duela Petrokub - Egnatija, poraženog iz duela Vitebsk - Univerzitatea Krajova ili poraženog iz duela Ki Klaksvika i Atert Bisena.