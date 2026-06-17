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"FIFA je tjerala ljude da ovo lijepe na 64.146 sjedišta": Kakva bizarnost na Mundijalu, koga briga za probleme

"FIFA je tjerala ljude da ovo lijepe na 64.146 sjedišta": Kakva bizarnost na Mundijalu, koga briga za probleme

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nevjerovatne scene na stadionu u Bostonu gdje se na svakom od sjedišta nalazi plava naljepnica kako bi prekrila naziv sponzora.

FIFA lijepi naljepnice da se ne vide sponzori Izvor: EPA/GREG M. COOPER/ Printscreen/X/kylesheldon

Reprezentaciju Irana teraju iz Amerike, odbijaju se vize pojedinim fudbalerima, postoji "milion" problema koje FIFA mora da riješi na Svjetskom prvenstvu. Međutim, umjesto da se bavi tim mnogo ozbiljnim stvarima, rješava neke druge stvari i izaziva negativne reakcije širom svijeta.

Tako je jedan od navijača po imenu Kajl Šeldon objavio na Tviteru sliku koja je izazvala ogromnu pažnju. Našao se na stadionu Bostona i vidio da su nalijepljene plave naljepnice na svakom od sjedišta. Zašto? Zato što je zvanični sponzor stadiona "Žilet" koji nije među sponzorima na Mundijalu, pa da se slučajno ne bi to vidjelo na fotografijama.

"Kapacitet stadiona je 64.146 mjesta. To znači da je neko morao da nalijepi ovo na 64.146 mjesta i preko svakog loga na svakom sjedištu. FIFA se baš ne šali", napisao je Šeldon.

Krenuli su komentari, rasprave, njegova objava je prešla 1,5 miliona pregleda. Ljudi ne mogu da vjeruju da FIFA tjera ljude da lijepe naljepnice i da rješava ovakve sitnice, a da se ne bavi ozbiljnim problemima. Na tom stadionu je gledao ubjedljivu pobjedu Norveške protiv Iraka (4:1).

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Mundijal 2026

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