Nakon uspješnog starta na Svjetskom prvenstvu, Norvežani su napravili jedinstvenu proslavu koja je podijelila javnost.

Izvor: X/@TotalFootball

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i tako je za sada jedina potvrdila svoj status "favorita iz sjenke". Vidjeli smo da se Turska i Ekvador nisu proslavili, dok je Norveška uspjela da osvoji šest bodova u prve dvije utakmice i već sada zna da će 26. juna s Francuskom igrati za prvo mjesto u grupi.

Nakon ubjedljive igre protiv Jordana (4:1), Norveška je bila bolja i od Senegala (3:2) uz nova dva gola Erlinga Halanda koji je znao kako da proslavi sa svojom ekipom.

Pogledajte šta su radili na kraju meča:

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball)June 23, 2026



Kapiten tima Martin Edegor udarao je u bubanj, dok su navijači i njegovi saigrači "veslali", što je podijelilo navijače na društvenim mrežama. Dok jedni kažu da su oduševljeni ovakvom proslavom, drugi im se pak smiju zbog toga što su odlučili da naprave feštu poslije samo dvije utakmice na turniru.

Ono što je pak primjetno je da je atmosfera u ekipi fantastična, da Norveška "živi" od golova, kao i da ima zaista odličnu podršku na Svjetskom prvenstvu i ko zna dokle može da "dogura" sa njom.

All of Norway has taken over Times Squarepic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports)June 22, 2026



U svakom slučaju, nema ko ne bi htio da je izbjegne u nastavku takmičenja, a da li će s prvog ili drugog mjesta proći grupu - to će zavisiti od nje. Francuska je takođe pokazala ofanzivno mnogo na ovom turniru i biće to vrlo simpatičan "okršaj" Halanda i Mbapea, strijelca po četiri gola na ovom Svjetskom prvenstvu.

Vidi opis Pogledajte kako Norvežani slave: Pola svijeta im se smije, a pola divi zbog ovoga Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Još je neizvjesno na koga bi mogli u šesnaestini finala, ali u osmini je već gužva - pobjednik grupe će najvjerovatnije na Nijemce, a drugoplasirani na Norvešku. Koga biste prije odabrali?