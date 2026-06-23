Mark Bosnić, bivši golman Mančester junajteda, prokockao je 40 miliona funti. Njegova borba sa zavisnošću i životne turbulencije su šokantne, a čak ga je i Saša "Đani" Ćurčić spasavao.

Izvor: TORSTEN BLACKWOOD / AFP / Profimedia

Da li se sjećate bivšeg fudbalera Marka Bosnića? Svojevremeno je bio na golu Mančester junajteda i Čelsija, a iako je uz njega uvijek stajala australijska zastava - prezime ga "odaje" da vuče porijeklo sa ovih prostora. Preciznije, Mark Bosnić ima korijene iz Hrvatske i često ih je isticao.

Least revelatory quote from Fergie's autobiography: ‘Mark Bosnich was a terrible professional.’pic.twitter.com/d7HYvyskKD — Paddy Power (@paddypower)October 22, 2013



"Mama je rođena ovdje. Njeno djevojačko prezime bilo joj je Padovan, poreklom je iz Blata na Korčuli. Ovamo su došli između Prvog i Drugog svjetskog rata. Tata je došao iz Blata 1959. godine u ranoj mladosti, tada je imao samo 15 godina. Danas imam porodicu svuda u Hrvatskoj. U Splitu, Zagrebu pa čak i u Kiseljaku", rekao je Mark Bosnić u jednom intervjuu o svom životu koji je bio više nego turbulentan.

Ono što je posebno upadljivo u njegovoj biografiji je da je postao zavisnik. Preciznije, tokom igranja za Čelsi tokom 2003. godine saznalo se da koristi kokain.

Mislio od oca da je provalnik

Vidi opis Bosnić prokockao 40 miliona i zvao Đanija da ga spasi: Uništili ga droga i žene, našao ga u podrumu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RABIH MOGHRABI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: TORSTEN BLACKWOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YOSHIKAZU TSUNO / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: mediadrumimages/NeilCummins / Media Drum World / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako je tada priznao, trošio je oko pet hiljada evra nedjeljno na kokain i zbog toga je bio izbačen iz fudbala, a njegov otac ga je primorao da ode na odvikavanje. Kap koja je prelila čašu bila je situacija kada je Bosnić zamalo ubio vlastitog oca jer je mislio da je provalnik.

Bosnićev otac ga nije napustio uprkos svemu, radio je veoma naporno da mu pomogne da ponovo dovede svoj život u red. Veoma je naporno radio da ponovo okupi porodicu i to je bio dug put koji se završio na lijep način.

Bosnić se vratio fudbalu 2009. godine, poslije šest godina pauze, kada je branio za jedan lokalni klub iz Australije.

"Luđi" i od Đanija Ćurčića

Izvor: MN PRESS

Interesantno je da Marka Bosnića dobro poznaje i Saša "Đani" Ćurčić koji je zajedno sa njim igrao u Aston Vili. Dobro pamti šta je sve prošao, posebno na privatnom planu.

"Uh, što je on sve prošao. Zvali me njegovi roditelji iz Sidneja da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidnej. Uhvatila ga ona manekenka Sofi Anderton kao ove beogradske", rekao je Čurčić gostujući u podcastu "Sportlight" jednom prilikom hvaleći svog saigrača.

"Žao mi je dečka, odličan je tip. Zbog nje je kupio penthaus od pet miliona funti. Zvali me njegovi i ja odem u London, nađem ga u nekom apartmanu u podrumu, totalno u depresiji. On mi kaže: "Ja sam nekad tebe čuvao u Aston Vili, ti si bio problematičan, sad ti mene čuvaš". Ja mu kažem: "Mark, moraš se dizati." Uhvatili ga srpski ćevap narkodileri pod svoje, uspio sam to rastjerati i izvući ga. Sad radi na Foks televiziji. Kažem mu: "Diži se, nećemo dopustiti da izgubimo rat, bitke smo izgubili, ali rat nećemo." Na kraju naše priče mi ćemo biti pobjednici", dodao je Ćurčić.

Zbog svog "stila života" izgubio je ogroman novac: "Naježio sam se. Tu je otišlo 40 milijuna funti, gotovine koja je nestala s računa. On je bio golman Junajteda i Čelsija, zarađivao je 60-70 hiljada funti nedjeljno".

Golman, a dao i gol

Mark Bosnić Izvor: YouTube/tomparker

Iako je čitavu karijeru bio golman, Mark Bosnić je zanimljivo postigao jedan gol i to u dresu reprezentacije Australije. Bilo je to u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1998. godine, kada je postigao pogodak protiv Solomonskih Ostrva - iz penala. Branio je samo 17 puta za Australiju i to jer je odbijao reprezentaciju kako bi bio u klubu, što smatra greškom života. Inače, odigrao je skoro 200 utakmica za Čelsi, dok je u Junajtedu stigao da pomogne poslije odlaska Petera Šmajhela.

Inače, trenutno radi kao komentator na Foks televiziji i žestoko je kritikovao Australiju zbog poraza od SAD na Svetskom prvenstvu istakavši da je "Toni Popović izgubio i prije nego što je meč počeo".

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