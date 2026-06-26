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Partizan odmah prodaje Dembu Seka: Plaćen 1.400.000 evra, a Humska mu samo prolazna stanica

Partizan odmah prodaje Dembu Seka: Plaćen 1.400.000 evra, a Humska mu samo prolazna stanica

Autor Dušan Ninković
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Krilni napadač Demba Sek mogao bi da napusti Partizan pre kraja ljetnog prelaznog roka.

Partizan odmah prodaje Dembu Seka Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbalski klub Partizan pohvalio se otkupom ugovora krilnog napadača Dembe Seka, koji je prethodnu sezonu proveo u Humskoj kao pozajmljeni igrač Torina. Senegalac je tokom proljećnog dijela sezone bio jedan od najboljih igrača crno-bijelih, a u sezoni je odigrao 40 mečeva, postigao šest golova i asistirao devet puta. Zbog toga je Partizan pristao da za njega izdvoji 1,4 miliona evra!

Ta novac mogao bi da se vrati u klupsku kasu prije kraja ljetnog prelaznog roka. Navodno, Partizan smatra da bi dobra ideja bila prodaja Dembe Seka na kraju ljeta, odnosno kada se završe kvalifikacije za evropska takmičenja. Crno-bijeli će ozbiljno računati na brzinu Dembe Seka tokom evropskih izazova, a na njima će ga praktično "staviti u izlog".

Ukoliko Senegalac bude dobro igrao na evropskim mečevima, Partizanu neće manjkati ponuda da proda fudbalera kojeg je sada kupio. Novac je u Humskoj veoma potreban zbog teške finansijske situacije, a Sek bi mogao da bude jedan od igrača kojih bi se stručni štab "odrekao" zbog višeg cilja u ljetnom prelaznom roku.

Crno-bijeli su prethodnih meseci osluškivali tržište i saznali da postoje timovi koji prate Dembu Seka. Nekoliko evropskih timova, iz Češke i Njemačke, zainteresovano je za izuzetno visokog krilnog napadača koji je tek u Humskoj pokazao svoje prave kvalitete. Italija mu je prijala daleko manje od Srbije, pa mu je i cijena u međuvremenu porasla.

Sasvim je jasno da su se tom logikom vodili i u Partizanu. Demba Sek je plaćen 1.400.000 evra, a ukoliko bude odigrao dobre evropske kvalifikacije sigurno će biti prodat za više od toga. Torino svakako nije znao kako da ga upotrebi, pa Partizan dobio priliku da ima Seka u timu, ali i da zaradi od njegovog transfera nekoliko mjeseci kasnije.

Tagovi

FK Partizan Demba Sek fudbal

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