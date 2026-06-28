Nova promjena na klupi tokom Mundijala 2026: Ovom čovjeku ni "Zvezdin Brus Li" nije mogao da pomogne

Selektor Južne Koreje Hong Mjung Bo podnio ostavku nakon debakla njegovog tima na Mundijalu 2026.

Izvor: EPA/Miguel Sierra/EFE

Fudbalska reprezentacija Južne Koreje jedna je od 12 koje su takmičenje na Mundijalu 2026 završile već poslije grupne faze. Iako su u prvoj rundi na krilima In Bom Hvanga napravili fantastičan preokret protiv Češke (2:1) i stigli do tri boda, reprezentativci Južne Koreje nisu uspjeli da nastave sa dobrim rezultatima, pa su kao trećeplasirani tim grupe morali da se oproste od turnira.

Cijenu za to platio je selektor Hong Mjung Bo, čijim su radom već danima bili nezadovoljni ljubitelji fudbala iz Južne Koreje. Njemu se na teret stavlja užasna igra u mečevima protiv Meksika i Južne Afrike, koje je Južna Koreja izgubila identičnim rezultatom - 1:0. Osjećalo se da reprezentaciji fali hrabrosti, a činilo se da selektor previše kalkuliše iako je njegov tim možda imao kvalitet i da napadne prvo mjesto u grupi.

Kada se već ispostavilo da njihova tri boda nisu dovoljna za nokaut fazu turnira, Hong Mjung Bo je podnio ostavku na mjesto selektora. Neslavno je završen njegov drugi mandat na klupi nacionalnog tima, a ni u prvom utisak nije bio mnogo bolji jer je i tada zabilježio loš rezultat na Svjetskom prvenstvu. Hong je reprezentaciju vodio od 2013. do 2014. godine, a na Svjetskom prvenstvu u Brazilu njegov tim nije upisao nijednu pobjedu.

Hong Myung-bo has announced his resignation as the manager of the South Korean national football team.pic.twitter.com/zbM5dWxEM8 — Korea Football News (@KORFootballNews)June 28, 2026

Inače, Hong Mjung Bo je jedna od najvećih fudbalskih legendi u istoriji Južne Koreje. Svojevremeno je ostavio dubok trag na klupskom nivou jer je u dva mandata igrao za Pohang Stilerse, uz internacionalne avanture u Japanu i SAD. Bio je reprezentativac Južne Koreje na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju, igrao za B reprezentaciju i čak 136 puta oblačio dres najbolje selekcije Južne Koreje.

Tokom trenerske karijere Hong Mjung Bo je bio pomoćnik u A reprezentaciji, selektor timova do 20 i 23 godine, a zatim i selektor seniorske ekipe. Kao pomoćnik je radio u Anžiju iz Mahačkale, samostalno je vodio timove u Kini i Južnoj Koreji, a onda se vratio na mjesto selektora - i ponovo nije uspio da napravi uspjeh.