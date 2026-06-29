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Srbija pala na startu Eura: Sad moramo da se vadi protiv Hrvatske i Ukrajine

Srbija pala na startu Eura: Sad moramo da se vadi protiv Hrvatske i Ukrajine

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Reprezentacija Srbije je na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina poražena od Italije 2:0.

U!) Srbija poražena od Italije na startu EURA Izvor: Arena Sport /Printscreen

Mladi fudbaleri Srbije poraženi su na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina od Italije 2:0 (1:0). Golove za "azure" postigli su Mateo Liberali sa penala u 11. minutu i Džamal Idrisu u 76. poslije kontre.

Naravno nije sve gotovo za srpski tim poslije ovog poraza. Slijede  dueli sa Hrvatskom i Ukrajinom, a drugo mjesto u grupi sigurno vodi dalje, dok bi sa trećim igrali za peto mjesto.

Loše je krenula utakmica za Srbiju pošto je kapiten Nikola Simić nesmotreno naletio na Liberaćea u kaznenom prosotru i sudija je pokazao na bijelu tačku. Upravo je igrač koji je fauliran uzeo loptu. poslao je golmana Srbije na pogrešnu stranu i pogodio za 1:0.

Mogli su "orlići" da izjednače sedam minuta kasnije, ali lob Jovana Ćirića nije završio u mreži, a ni pred kraj poluvremena iz nekoliko pokušaja nisu pogodili gol. Jedva je dočekala Italija poluvrijeme, ali je nakon njega izašla kao bolji rival.

Imao je Koleta prečku na startu drugog dijela i kada je Idrisu u tranziciji dao gol u 76. minutu sve je bilo gotovo. Mogao je da Srbiju vrati u igru Vasilije Novićić u 79. minutu, ali je pogodio prečku iz slobodnjaka.

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fudbal

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