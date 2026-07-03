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I kad nema Srbije, Švajcarska ruši redom: Niko ne priča o njima i opasni su po sve

I kad nema Srbije, Švajcarska ruši redom: Niko ne priča o njima i opasni su po sve

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Švajcarske nastavlja sa odličnim igrama na Mundijalu, pobijedivši Alžir 2:0 i zakazavši osminu finala.

Švajcarska pobijedila Alžir i prošla u osminu finala Izvor: EPA/PETER KLAUNZER

Fudbalska reprezentacija Švajcarske srušila je Srbiju na prethodna dva Mundijala - u Rusiji je bilo 2:1, a u Kataru 3:2 - međutim i kada nema "orlova" idu u osminu finala Svjetskog prvenstva. Švajcarska je prethodne noći u Vankuveru bila bolja od Alžira 2:0 (1:0) i tako je zakazala drugu nokaut rundu na ovom Mundijalu.

Pobedu su donijeli Bril Embolo u 10. minutu, odnosno Dan Endoj u 46. minutu, potvrđujući da ova ekipa Švajcarske zaista ima dobar ofanzivni potencijal, možda i veći nego na prethodna dva Mundijala.

Posebno dobar opet je bio Johan Manzambi, otkrovenje turnira, koji je poslije golova koje je dao Bosni i Hercegovini (dva) i Kanadi, asistirao za Embola. To znači da je Manzambi učestvovao već u pet golova Švajcarske na ovom turniru i nema sumnje da se fudbaleru Frajburga smiješi ozbiljan transfer.

Švajcarska - Alžir 1:0
Izvor: TV Arena sport

Vladimir Petković, koji je nekada vodio Švajcarsku, ipak nije uspio da u nastavku probudi svoje Alžirce koji su ostavili solidan utisak u grupnoj fazi, ali nisu moglo više na ovom turniru od šesnaestine finala.

Švajcarska - Alžir 2:0
Izvor: TV Arena sport

Podsjetimo, Švajcarska će igrati sa boljim iz duela Kolumbije i Gane, a ukoliko bi i tu prošla, najvjerovatnije bi išla na Argentinu.

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Mundijal 2026

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