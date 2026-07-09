Utopio se bivši rumunski fudbaler Gabrijel Murešan (44)

Preminuo je bivši rumunski fudbaler Gabrijel Murešan, gradonačelnik Apolda, nakon tragičnog incidenta u jezeru. Fudbalski savez Rumunije uputio saučešće.

Izvor: ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Bivši rumunsku fudbaler Gabrijel Murešan preminuo je dan nakon što se utopio u jezeru u gradu Apoldu, prenose rumunski mediji. Murešan (44) je bio i gradonačelnik ovog grada od 2020. godine.

Tužne vijesti potvrdio je kasnije i Fudbalski savez Rumunije uputivši najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Murešana, dok su se takođe u međuvremenu oglasili i klubovi za koje je bivši fudbaler igrao.

Najuspješniji period Murešanove karijere bio je inače u Klužu, sa kojim je osvojio titule prvaka Rumunije 2008, 2010. i 2012. godine. Tri puta je igrao Ligu šampiona sa rumunskim klubom u čijem dresu je odmjeravao snage, između ostalih, i sa Mančester junajtedom i Čelsijem.

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