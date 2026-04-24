Tragedija potresla biciklizam: Munjoz (30) preminuo od infekcije 6 dana poslije udesa

Poznati biciklista Kristijan Kamilo Munjoz (30) preminuo je od infekcije koljena.

Izvor: SFM Press Reporter / Alamy / Profimedia

Kolumbijski biciklista Kristijan Kamilo Munjoz (30) preminuo je od infekcije koljena poslije udesa koji je doživio prije šest dana. Dogodio se na jednodnevnoj trci Tur di Žura u Francuskoj i odmah mu je pružena pomoć, poslije čega je otputovao sa svojim timom "NU Kolumbija" u Španiju, na drugu trku. U međuvremenu mu se stanje pogoršalo i morao je da bude hospitalizovan zbog infekcije koju je bilo teško tretirati, kako je objašnjeno.

Munjoz je vodio za velike timove, poput UAE Emirejts tima, u kojem je vozio sa slavnim Slovencem Tadejem Pogačarom (27).

"Njegova smrt je posljedica medicinskih komplikacija poslije incidenta koji je doživio prošle subote. Poslije sudara, Kristijan je dobio ljekarsku pomoć u medicinskom centru. Tamo mu je tretirana povreda lijevog koljena. Kada je tim stigao u Ovijedo, u Španiji, Kristijan je još jednom bio podvrnug pregledima i ljekarski tim je utvrdio da je u pitanju infekcija koju je teško tretirati i koja zahtijeva tretman specijaliste. Njegovo stanje je od tada pogoršano i uprkos trudu svih članova ljekarskog tima, Kristijan je preminuo u petak ujutru", saopštio je njegov tim.

Kristijan Kamilo Munjoz najveće uspjehe ostvarivao je u mlađim kategorijama, a posebno se izdvaja rezultat iz 2018. godine, kada je na trci Điro d'Italija za vozače do 23 godine zauzeo sedmo mjesto u generalnom plasmanu.

U tekućoj sezoni zabilježio je 11. mjesto na drumskom prvenstvu Kolumbije, dok je dan prije pada učestvovao na trci 'Clásica Grand Besançon Doubs', gdje je završio na 31. poziciji.

Munjozova smrt je dovela još jednom u pitanje bezbjednost biciklista u trkama, jer se povećava broj povreda sa smrtnim ishodom. Švajcarkinja Murijel Furer preminula je 2024. u trci juniora kada je ostala da leži u niskom rastinju više od sat vremena prije nego što su je organizatori pronašli.

Njen zemlja Đino Mader poginuo je godinu ranije poslije nesreće - udesa pri velikoj brizini dok se spuštao niz stazu na trci Tur de Svis.

Bez obzira na to što je uveden niz novih bezbjednosnih protokola, Munjozova smrt će svima ukazati da mjere i njega prema takmičarima još nisu dovoljni.

