logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biciklistička trka "Beograd-Banjaluka": 20 godina rušimo granice, gradimo jedinstvo 1

Biciklistička trka "Beograd-Banjaluka": 20 godina rušimo granice, gradimo jedinstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Požarevac i Obrenovac ponovo na ruti najveće trke u regionu.

Vladimir Kuvalja Izvor: Promo/Trka "Beograd-Banjaluka"

Prvi čovjek trke "Beograd-Banjaluka", koja se ove godine vozi pod sloganom "Srbija i Srpska zajedno", Vladimir Кuvalja, sa svojim saradnicima sastao se juče sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem i predsjednikom Gradske opštine Obrenovac, dr Milošem Pekovićem, gdje je dogovoreno da ova dva grada budu domaćini etapa jubilarnog 20. izdanja najveće biciklističke trke u regionu.

Požarevac je prošle godine bio u centru pažnje svjetskih medija kao cilj najbrže etape na svijetu, a sada je ponovo potvrdio da sa ponosom podržava sport, biciklizam i snažno povezivanje Republike Srpske i Srbije. Požarevac je grad istorije, kulture i vrhunskog sporta, a domaćinstvo ove trke predstavlja značajnu promociju grada, turizma i sportskog duha.

Obrenovac, jedna od najznačajnijih beogradskih opština, biće domaćin etape po sedmi put, što jasno govori o povjerenju, tradiciji i partnerstvu sa organizatorima trke. Poznat kao grad dobrih domaćina, sportskog duha i iskrene podrške publike, Obrenovac već godinama pruža ambijent koji podiže atmosferu i motiviše takmičare.

I Požarevac i Obrenovac snažno podržavaju sport, promovišu Srbiju i grade jače povezivanje Srbije i Republike Srpske.

Izvor: Promo/Trka "Beograd-Banjaluka"

Trka "Beograd-Banjaluka" nije samo sportski događaj. Ona je simbol jedinstva, prijateljstva i saradnje Srbije i Republike Srpske, događaj koji ruši granice, spaja ljude i povezuje gradove snažnom sportskom i nacionalnom energijom.

Кuvalja je naglasio da, pored gradova domaćina trke u Srbiji i Republici Srpskoj, veliku zahvalnost duguju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji rade na još jačem povezivanju Srbije i Republike Srpske u svim oblastima.

"Naš je zadatak da to nastavimo i da svako u svojoj oblasti doprinese jačanju tog povezivanja“, istakao je Кuvalja.

Prvi čovjek trke zahvalio je na podršci i gostoprimstvu, ističući da je kontinuitet domaćinstva Požarevca i Obrenovca dokaz povjerenja, ali i potvrda koliko ova trka znači za odnose Srbije i Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

trka Beograd - Banjaluka biciklizam Vladimir Kuvalja

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

UPRAVA NAPOLJE

Biće ti trka Beograd-Prnjavor ne budeš li dao ostavku u Borcu klošaru

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC