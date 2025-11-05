Biciklistička trka "Beograd-Banjaluka": 20 godina rušimo granice, gradimo jedinstvo

Požarevac i Obrenovac ponovo na ruti najveće trke u regionu.

Izvor: Promo/Trka "Beograd-Banjaluka"

Prvi čovjek trke "Beograd-Banjaluka", koja se ove godine vozi pod sloganom "Srbija i Srpska zajedno", Vladimir Кuvalja, sa svojim saradnicima sastao se juče sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem i predsjednikom Gradske opštine Obrenovac, dr Milošem Pekovićem, gdje je dogovoreno da ova dva grada budu domaćini etapa jubilarnog 20. izdanja najveće biciklističke trke u regionu.

Požarevac je prošle godine bio u centru pažnje svjetskih medija kao cilj najbrže etape na svijetu, a sada je ponovo potvrdio da sa ponosom podržava sport, biciklizam i snažno povezivanje Republike Srpske i Srbije. Požarevac je grad istorije, kulture i vrhunskog sporta, a domaćinstvo ove trke predstavlja značajnu promociju grada, turizma i sportskog duha.

Obrenovac, jedna od najznačajnijih beogradskih opština, biće domaćin etape po sedmi put, što jasno govori o povjerenju, tradiciji i partnerstvu sa organizatorima trke. Poznat kao grad dobrih domaćina, sportskog duha i iskrene podrške publike, Obrenovac već godinama pruža ambijent koji podiže atmosferu i motiviše takmičare.

I Požarevac i Obrenovac snažno podržavaju sport, promovišu Srbiju i grade jače povezivanje Srbije i Republike Srpske.

Trka "Beograd-Banjaluka" nije samo sportski događaj. Ona je simbol jedinstva, prijateljstva i saradnje Srbije i Republike Srpske, događaj koji ruši granice, spaja ljude i povezuje gradove snažnom sportskom i nacionalnom energijom.

Кuvalja je naglasio da, pored gradova domaćina trke u Srbiji i Republici Srpskoj, veliku zahvalnost duguju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji rade na još jačem povezivanju Srbije i Republike Srpske u svim oblastima.

"Naš je zadatak da to nastavimo i da svako u svojoj oblasti doprinese jačanju tog povezivanja“, istakao je Кuvalja.

Prvi čovjek trke zahvalio je na podršci i gostoprimstvu, ističući da je kontinuitet domaćinstva Požarevca i Obrenovca dokaz povjerenja, ali i potvrda koliko ova trka znači za odnose Srbije i Republike Srpske.