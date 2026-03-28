Pivo u ruci i naočare, a nekad je vrijedio 120 miliona evra: Eden Azar promijenio sport, mnogi ga ne prepoznaju

Slavni belgijski fudbaler Eden Azar završio je veoma napornu biciklističku trku na Majorki. S obzirom na njegovu kilažu dok je igrao fudbal, mnogi će biti iznenađeni da je ovako aktivan "penzioner".

Izvor: X.com/EsportsIB3

Slavni belgijski fudbaler Eden Azar (35) uspešno je završio biciklističku trku na 167 kilometara na Majorki. Sa medaljom oko vrata i naočarima za sunce, počastio se konzervom piva i vodom, dok ga mnogi na cilju nisu prepoznali. Ipak, novinari jesu i pitali su ga za izjavu.

Azar je podneo veliki napor da bi završio trku koja vodi bicikliste kroz uspone i na vjetrovite puteve Baleara. I to je dokaz da je ostao u formi tri godine poslije penzionisanja. Ostavio je fudbal sa samo 32 godine i šokirao sve tom odlukom 2023, na rastanku sa Realom. Najveći klub na svijetu platio ga je Čelsiju astronomskih 120 miliona evra, ali je u dresu "kraljevskog kluba" prečesto imao probleme sa povredama, pa i kilažom i zato je odigrao samo 76 utakmica u bijelom dresu.

Sada očigledno nema problema sa kondicijom i veoma mu je stalo da ostane "fit", dok se odlučio za ovako ekstremni napor.

