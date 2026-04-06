Tadej Pogačar treći put u karijeri najbrži u Trci kroz Flandriju

Slovenački biciklista Tadej Pogačar pobijedio je treći put u karijeri u Trci kroz Flandriju.

Izvor: GARNIER ETIENNE / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač ekipe Emirejts je zajedno sa svojim velikim rivalom Holanđaninom Matjeom van der Pulom iz Alpecina bio najjači u grupi. Oni su zajedno vozili na čelu pretekavši ostale rivale duž teške rute, a oko 18 kilometara pre kraja, svjetski šampion je napao na posljednjem usponu Ud Kvarmon.

Holanđanin je uzvratio, ali nije uspio da dostigne Pogačara, koji je trku završio za šest sati, 20 minuta i sedam sekundi, odnosno sa 34 sekundi prednosti u odnosu na rivala. Njih dvojica su se zagrlili na cilju.

Treće mjesto zauzeo je vozač Red Bula Belgijanac Remko Evenepul sa minut i 11 sekundi zaostatka.

Pogačar i Van der Pul su rekorderi trke sa po tri pobjede.

"Danas je bila luda trka. Bilo je super teško, a onda pomalo i igra čekanja", rekao je Pogačar, a prenijele agencije.

Trka kroz Flandriju je jedna od najizazovnijih jednodnevnih trka, a prvi put održana je 1913. godine.

Ovogodišnja ruta od 278 kilometara sadržala je 16 kratkih ali zahtevnih uspona i nekoliko kaldrmisanih deonica.

To je jedna od pet "monumentalnih" - najprestižnijih trka u kalendaru, uz Milan-San Remo, Pariz-Rube, Lijež-Bastonj-Lijež i Trke kroz Lombardiju.

Pogačar je ove godine pobijedio u trci Milan-San Remo, prvi put u karijeri.

Slovenac ima 12 pobjeda na "monumentalnim" trkama, a ispred je samo legendarni Edi Merks sa 19.

