Bicikl Tadeja Pogačara prodan za 163 hiljade evra: To je i dalje tri puta manje od rekord

Bicikl sa Tur de Fransa prodan na aukciji za 190.500 dolara.

Izvor: GARNIER ETIENNE / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački biciklista Tadej Pogačar pojavio se 22. jula na startu 16. etape Tur de Fransa u Monpeljeu u žutoj majici, a bicikl koji je tada vozio kasnije je izazvao veliku pažnju javnosti i kolekcionara.

Bicikl je ponuđen na aukciji u organizaciji renomirane kuće "Sotheby’s", gdje je nakon licitacije prodan za 190.500 dolara, odnosno 163.719,51 evra.

Poređenja radi, serijski model "Colnago Y1Rs" na tržištu se prodaje po cijeni od oko 15.000 evra, što znači da je njegov bicikl plaćen deset puta skuplje. Razlog za to je činjenica da je riječ o biciklu koji je koristio jedan od najuspješnijih biciklista današnjice. Tokom aukcije, bicikl je bio izložen u luksuznom rizortu u Abu Dabiju.

Model karakteriše karbonski ram sa vidljivom završnom obradom, kao i precizno izrađeni detalji, koji ističu spoj vrhunskog inženjeringa i funkcionalnog dizajna, prilagođenog vozaču u borbi za ukupnu pobjedu na Turu.

Pogačar je na kraju i osvojio Tur de Frans, čime je dodatno učvrstio svoje mjesto u istoriji biciklizma. Nakon toga, isti bicikl koristio je i u pobjedama na Svjetskom i Evropskom prvenstvu, kao i prilikom osvajanja pete uzastopne titule na prestižnoj trci Il Lombardija.

Riječ je o modelu Colnago Y1Rs u crno-karbonskoj verziji, mase nešto veće od sedam kilograma, opremljenom Shimano Dura-Ace Di2 grupom sa 22 brzine i ENVE SES 4.5 Pro točkovima.

Iako cijena od 190.500 dolara djeluje impresivno, ona ipak ne predstavlja rekord kada je riječ o prodaji na aukcijama. Najskuplji bicikl ikada prodan ostaje "Trek Madone Butterfly" Lensa Armstronga, koji je na aukciji za fondaciju "LiveStrong" dostigao cijenu od 500.000 dolara.