logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bicikl Tadeja Pogačara prodan za 163 hiljade evra: To je i dalje tri puta manje od rekord

Bicikl Tadeja Pogačara prodan za 163 hiljade evra: To je i dalje tri puta manje od rekord

Autor Haris Krhalić
0

Bicikl sa Tur de Fransa prodan na aukciji za 190.500 dolara.

tadej pogačar Izvor: GARNIER ETIENNE / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački biciklista Tadej Pogačar pojavio se 22. jula na startu 16. etape Tur de Fransa u Monpeljeu u žutoj majici, a bicikl koji je tada vozio kasnije je izazvao veliku pažnju javnosti i kolekcionara.

Bicikl je ponuđen na aukciji u organizaciji renomirane kuće "Sotheby’s", gdje je nakon licitacije prodan za 190.500 dolara, odnosno 163.719,51 evra.

Poređenja radi, serijski model "Colnago Y1Rs" na tržištu se prodaje po cijeni od oko 15.000 evra, što znači da je njegov bicikl plaćen deset puta skuplje. Razlog za to je činjenica da je riječ o biciklu koji je koristio jedan od najuspješnijih biciklista današnjice. Tokom aukcije, bicikl je bio izložen u luksuznom rizortu u Abu Dabiju.

Model karakteriše karbonski ram sa vidljivom završnom obradom, kao i precizno izrađeni detalji, koji ističu spoj vrhunskog inženjeringa i funkcionalnog dizajna, prilagođenog vozaču u borbi za ukupnu pobjedu na Turu.

Pogačar je na kraju i osvojio Tur de Frans, čime je dodatno učvrstio svoje mjesto u istoriji biciklizma. Nakon toga, isti bicikl koristio je i u pobjedama na Svjetskom i Evropskom prvenstvu, kao i prilikom osvajanja pete uzastopne titule na prestižnoj trci Il Lombardija.

Riječ je o modelu Colnago Y1Rs u crno-karbonskoj verziji, mase nešto veće od sedam kilograma, opremljenom Shimano Dura-Ace Di2 grupom sa 22 brzine i ENVE SES 4.5 Pro točkovima.

Iako cijena od 190.500 dolara djeluje impresivno, ona ipak ne predstavlja rekord kada je riječ o prodaji na aukcijama. Najskuplji bicikl ikada prodan ostaje "Trek Madone Butterfly" Lensa Armstronga, koji je na aukciji za fondaciju "LiveStrong" dostigao cijenu od 500.000 dolara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

biciklizam Tadej Pogačar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC