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Mančester junajted dovodi dvojicu za 100 miliona evra

Mančester junajted dovodi dvojicu za 100 miliona evra

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mančester junajted je stopirao transfer Edersona iz Atalante zbog ljekarskih pregleda, dok su doveli Santosa i Tilemansa kao nova pojačanja.

tilemans i andrej santos u mancester junajtedu Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Mančester junajted bio je dogovorio dolazak brazilskog veziste Edersona iz Atalante za više od 45 miliona evra, međutim na kraju su se na "Old Trafordu" predomislili i stopirali njegov transfer. Kako je objašnjeno, Ederson je pao na ljekarskim pregledima, što iz Atalante demantuju, smatrajući da je ipak razlog sasvim druge prirode.

O čemu se radi? Mančester junajted je u međuvremenu doveo dvojicu centralnih veznih umjesto Edersona, pa se tako očekuje uskoro ozvaničenje Andreja Santosa iz Čelsija i Jurija Tilemansa iz Aston Vile.

Prvo je postignut dogovor sa Čelsijem oko Santosa za 60 miliona evra, a novi trener Majkl Kerik vjeruje da od mladog Brazilca i te kako može mnogo da dobije u budućnosti. Čelsi nije imao strpljenja za njega, u međuvremenu je doveo još nekoliko igrača koji su na njegovoj poziciji, pa je i Santosu instrukcija bila više nego jasna - bolje da ide.


Što se tiče Tilemansa, to je pravo iznenađenje, pošto je pravo niotkuda "iskočio" kao pojačanje Junajteda. Nakon odličnog Svjetskog prvenstva za Belgiju, Junajted je aktivirao njegovu klauzulu i doveo ga za 41 milion evra.


Radi se o iskusnom fudbaleru, koji sjajno ulazi iz drugog plana i često daje golove, a vidjećemo da li će u Mančester junajtedu biti baš prva opcija - ili se radi o igraču za rotaciju. U karijeri je inače igrao za Anderleht, Monako, Lester siti i Aston Vilu sa kojom je lani osvojio Ligu Evrope.

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Glupost Đanluiđija Donarume
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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