Mančester junajted potvrdio da je kupio zemljište za izgradnju svog novog stadiona, udaljenog samo 350 metara od postojećeg, Old Traforda.

Izvor: Profimedia

Mančester junajted saopštio je da je kupio zemljište na kojem će izgraditi novi stadion, za 100.000 gledalaca, vrijedan dvije milijarde funti. Ta lokacija je samo 350 metara od Old Traforda, doma engleskog velikana u posljednjih 116 godina. Na području koje je kupio Junajted trenutno je poslovna zona sa stazom za karting i servisi za automobile i kamione.

Pogledajte kako će izgledati novi stadion Mančester junajteda:

Klub će nastaviti da kupuje još zemljišta u okolini i nema sumnju oko toga da li će sve proći glatko. Radni naziv novog stadiona Junajteda je "Vembli sjevera", kako ga je nazvao manjinski vlasnik kluba, engleski biznismen Džim Retklif.

U široj slici, u Junajtedu očekuju da projekat bude osnov razvoja oblasti od oko 150 hektara, na kojem će biti 15.000 novih domova, a u planu je otvaranje čak 48.000 novih radnih mjesta u lokalu i više od 90.000 radnih mjesta širom države. "Projekat će tako doprinijeti britanskoj ekonomiji sa više od sedam milijardi funti godišnje", navedeno je.

Novi stadion će postati najveći sportski objekat u zemlji i biće "pokretač obnove čitave oblasti u kojoj se nalazi", saopštio je klub. Čitav projekat biće javno predstavljen 9. jula.

Vidi opis Old Traford odlazi u istoriju, Junajted gradi "Vembli sjevera": Kupljeno zemljište za najveći stadion Engleske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 8 / 8

Junajted će selidbom od nekoliko stotina metara zadržati i vezu sa svojim domom još od 1910. godine, ali postoje i dalje otvorena pitanja, poput onog o finansiranju projekta. Junajted trenutno duguje 728 miliona funti i projekat bi zahtijevao dodatno zaduživanje.