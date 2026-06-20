"Vidiću, sjećaš li se kad smo pričali na srpskom": Otkrivena tajna uspjeha iz Mančester junajteda, uz sočnu psovku

Dimitar Berbatov i Nemanja Vidić evocirali su uspomene iz vremena u Mančester junajtedu i otkrili su tajne iz svlačionice i sa terena.

Izvor: ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Nemanja Vidić i Dimitar Berbatov igrali su zajedno u Mančester junajtedu četiri godine i imali su dosta uspjeha. U tom periodu su osvojili dvije titule u Premijer ligi i igrali dva finala Lige šampiona. Sada su se zajedno našli u podkastu koji je pokrenuo bivši bugarski napadač.

Krenulo je pitanjem Bugarina - Sjećaš li se gola koji sam dao protiv Čelsija? Vodili smo 2:0, Ronaldo se spremao da izvede slobodan udarac blizu korner zastavice. Na kom jeziku smo pričali?

"Na srpskom. Zašto? Jer drugi ljudi ne razumiju o čemu pričamo. Rekao sam ti da ću da ti napravim blok ako odeš na prvu stativu", odgovorio je Vidić.

Upravo to se i dogodilo, baš kako mu je Vidić "nacrtao" akciju.

"Dao si gol. Sjećam se da sam poslije toga dotrčao da slavimo i vikao sam da je to moj gol."

Berbatov je počeo da se smije čim su se prisetili te situacije.

"Da, da. Sjećam se šta si vikao. Rekao sam ti 'važi, hajde 50 odsto je tvoj'. To je bio sjajan primjer zašto ljudi koji se razumiju odlično na terenu i koji pričaju maltene isti jezik, zašto je to dobro. Iznenadili smo ih. Bio sam srećan kada god dam gol, ti si uvijek bio među prvima koji je trčao da proslavi pogodak sa mnom. To mi je mnogo značilo."

"Sjećaš li se šta smo pričali ispred ogledala"

Berbatov je nespretno postavio jedno pitanje, pa se čula Nemanjina psovka. Uvod je bio "sjećaš li se šta smo govorili u svlačionici, ispred ogledala, dok smo nosili peškire posle tuširanja?".

"Šta je bre ovo je**te? Ne sjećam se tačno šta sam pričao, ali se sjećam da sam komentarisao kako izgledaju tijela saigrača, da mi imamo balkanska tijela, nešto u tom stilu", odgovorio je Vidić.

Bugarski napadač se tada nasmijao i potvrdio da je na to mislio.

"Rekao sam ti da si jak kao vo i da si jači od svih njih, ali ti si pričao o načinu na koji nam tijela izgledaju, da su balkanska tijela", zaključio je Berbatov.

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