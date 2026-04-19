Nemanja Vidić opet na terenu, igra za Erika Kantonu: "Zakuvalo se, izbila i svađa u toku meča"

Nemanja Vidić igrao za veterane Mančester junajteda.

Legendarni fudbaleri Mančester junajteda okupili su se u Južnoj Koreji, u gradu Suvonu, i odigrali meč protiv tima legendi istoimenog domaćina, koji ih je pobijedio 1:0. Slavne fudbalere izveo je iz tunela veliki napadač Junajteda Erik Kantona (59), koji nije igrao, a iza njega su išli Rajan Gigs (52), Nemanja Vidić (44), Rio Ferdinand (47), Edvin Van Der Sar (55), Dmitar Berbatov (45), Patris Evra (44) i drugi nezaboravni asovi "crvenih đavola".

Fudbaleri koji su godinama donosili titule Junajtedu igrali su u ekipi "OGFC" ("The Original FC"), sastavljenoj od igrača aktivnih u eri najvećeg menadžera Junajteda ser Aleksa Fergusona, od 1986. do 2013.

Bivši asovi Junajteda okupljaju se da bi igrali protiv različitih protivnika širom svijeta, a utakmica protiv Suvona bila im je prva u tom konceptu i izgubili su je 0:1. Za "OGFC" igrali su i domaća legenda Park Ji-Sung, Fabio, Rafael, Antonio Valensija, Mikel Silvestre, Daren Gibson, Alan Smit, Luj Saha...

"Ličilo je na meč profesionalaca"

Kontroverzni Francuz Erik Kantona bio je "menadžer", a trener je bio Majk Vilan, koji je bio važan asistent ser Aleksa Fergusona na Old Trafordu. Korejski mediji pišu da se igralo veoma intenzvno.

"Meč je ličio na utakmicu profesionalaca. Iako brzina i nivo spremnosti igrača nije na nekadašnjem nivou, potpuno su očuvali svoju preciznost pri vođenju lopte i sposobnost da sjajno dodaju. U drugom poluvremenu dogodila se i kraća rasprava Rafaela sa Song Čong-Guga iz Suvona", piše u izvještaju u tamošnjeg medija "Čosun dejlija". Utakmica je odigrana pred 38.000 gledalaca.