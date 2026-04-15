"Igrali smo devet godina, to je trener": Nemanja Vidić rekao Mančester junajtedu šta da čini

Nemanja Vidić traži od Mančester junajteda da izabere Majkla Kerika za trenera.

Nemanja Vidić nije bio taličan Mančester junajtedu pošto je u ponedjeljak na "Old Trafordu" uživo gledao poraz "crvenih đavola" od Lids junajteda (2:1). Bio je to tek drugi poraz Majkla Kerika otkako je preuzeo Mančester junajted, tako da sada poslije 11 mečeva ima učinak od sedam pobjeda, dva poraza i dva remija, što sigurno "koleba" upravu oko toga da li nastaviti sa njim ili otići u možda nekom drugom smjeru.

Ako pitate Vidića - gazde u Mančester junajtedu moraju da mu vjeruju: "Devet godina sam igrao sa Majklom Kerikom i dobro ga poznajem. Veliki je karakter, vrlo snažan, ali na malo drugačiji način. Ima veliko znanje, smiren je i uvijek možete da se oslonite na njega", rekao je Vidić.

Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Nije jedan od onih koji će imati mnogo uspona i padova, uvijek se drži iste linije i to se vidi po tome kako vodi tim i predstavlja klub u medijima. To je menadžer kog želite da imate u klubu, on ga predstavlja.Mislim da to čini na najbolji način, a uz to ima i rezultate. Sedam pobjeda, to je sjajan rekord, a vjerujem da i igrači uživaju i izvlače najbolje iz svega", dodao je čuveni srpski defanzivac i bivši kapiten Mančester junajteda.

Kao što je poznato, Junajted je bio u vrlo lošem stanju poslije otkaza Rubenu Amorimu, potom nije uspjela ni spasilačka misija Darena Flečera, a zatim je izabran Majkl Kerik kao nekadašnji "vojnik kluba".

Vidić kaže da Kerik i njegov stručni štab rade odličan posao i da se nada da će obezbijediti mjesto u Ligi šampiona, a sviđa mu se i što vidi da se okružio ljudima koje poznaje i u koje vjeruje. Jedan od njih je i Džoni Evans koji je bio dio ekipe Junajteda kod Fergusona sa Vidićem i Kerikom.

"Morate da imate tu iskusne ljude koji razumiju igru, klub i njegovu kulturu. Mislim da je jedan od razloga što im ide dobro i to što su pravi ljudi oko njega", rekao je Vidić i dodao da očekuje još veće stvari od Junajteda.

"Kada dođete na Old Traford, uvijek osjetite tu energiju. Igrali smo mnogo godina ovdje, osvojili brojne trofeje, uvijek osjećam nešto posebno na ovom mjestu. Ovo je mjesto sa najboljom publikom, navijači su uvijek uz vas. Podržavaju klub i prije svega igrače koji nose ovaj dres. Osjetio sam ti čak i ovih godina kada nismo imali mnogo uspjeha", zaključio je on.