Poznato vrijeme i mjesto sahrane brata Nemanje Vidića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznato je mjesto i vrijeme sahrane Dušana Vidića, brata proslavljenog srpskog fudbalera Nemanje Vidića.

Kada I gde je sahrana brata nemanje vidica Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Sahrana Dušana Vidića, rođenog brata Nemanje Vidića, biće održana u Beogradu na groblju Lešće u subotu 24. januara, prenosi "Blic". 

Brat Nemanje Vidića pronađen je mrtav i 20. januara se ta vijest pojavila u srpskim medijima. Kako je Nemanja tokom cijele karijere čuvao porodični život daleko od javnosti malo se zna o njegovom bratu Dušanu. 

Poznato je da je Dušan Vidić takođe trenirao fudbal u Užicu sa bratom i poznanici su svjedočili da su dva brata bila jako vezana. Kasnije je Nemanja postao jedan od najboljih štopera na svijetu, a Dušan se okrenuo drugim stvarima.

Za sada se Nemanja Vidić nije javno oglašavao povodom ove tragedije u porodici.

(MONDO)

Tagovi

Nemanja Vidić

