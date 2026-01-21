Poznato vrijeme i mjesto sahrane brata Nemanje Vidića

Poznato je mjesto i vrijeme sahrane Dušana Vidića, brata proslavljenog srpskog fudbalera Nemanje Vidića.

Sahrana Dušana Vidića, rođenog brata Nemanje Vidića, biće održana u Beogradu na groblju Lešće u subotu 24. januara, prenosi "Blic".

Brat Nemanje Vidića pronađen je mrtav i 20. januara se ta vijest pojavila u srpskim medijima. Kako je Nemanja tokom cijele karijere čuvao porodični život daleko od javnosti malo se zna o njegovom bratu Dušanu.

Poznato je da je Dušan Vidić takođe trenirao fudbal u Užicu sa bratom i poznanici su svjedočili da su dva brata bila jako vezana. Kasnije je Nemanja postao jedan od najboljih štopera na svijetu, a Dušan se okrenuo drugim stvarima.

Za sada se Nemanja Vidić nije javno oglašavao povodom ove tragedije u porodici.

