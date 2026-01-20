logo
Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

Autor Mladen Šolak
Tragedija u porodici legendarnog srpskog fudbalera.

In memoriam fudbal pokrivalica Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema pisanju portala "Telegraf", brat Nemanje Vidića pronađen je mrtav.

Bivši srpski as i svojevremeno najbolji igrač Premijer lige nije se oglašavao po ovom pitanju.

Nemanja Vidić već decenijama čuva privatni život daleko od javnosti, poznato je da njegov sin igra za Železničar i da je ponikao u Voždovcu, ali nikada nije želeo da priča o privatnim stvarima.

Nije to činio ni kada je pružio veliku pomoć porodici svog pokojnog najboljem prijatelja i saigrača iz Crvene zvezde, Vladimira Dimitrijevića, koji je preminuo na treningu na "Marakani". Vidić je njegovoj porodici kupio stan.

Vidić je posljednji put viđen u javnosti minulog vikenda, kada je bio gost Mančester junajteda i legendarnog ser Aleksa Fergusona na utakmici Mančester junajted - Mančester siti.

