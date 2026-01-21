Ko je bio brat Nemanje Vidića? Zajedno su počeli da se bave fudbalom, a onda je Dušan odustao

Nemanja Vidić nikada u javnosti nije pričao o svom rođenom bratu Dušanu, štitio je porodicu od svega toga

Tragedija se dogodila u porodici Nemanje Vidića, njegov rođeni brat Dušan pronađen je mrtav. Proslavljeni srpski fudbaler se o tome nije oglasio još uvijek, a poznato je i da je i tokom karijere i po odlasku u penziju svoju porodicu uvijek štitio od očiju javnosti.

Malo toga se znao o Dušanu Vidiću, ali postoje određene informacije koje su dostupne u javnosti o njemu. Prvenstveno se to odnosi na fudbalsku karijeru i na njegovu želju i pokušaj da se bavi sportom u kom je njegov brat dominirao.

Ko je Dušan Vidić?

Prema onome što može da se nađe od informacija, Dušan i Nemanja su zajedno trenirali fudbal u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". Za razliku od Nemanje koji je nastavio tim putem i ostvario dugu i uspješnu karijeru, njegov brat Dušan je odustao i riješio da se posveti nekim drugim stvarima.

Nemanja u javnosti nije govorio o njemu, tako da nije poznato čime se bavio i šta je tačno radio. Takođe, na internetu ne postoji nijedna Dušanova fotografija pošto je Nemanja krio svoju porodicu od javnosti.

Vidić porodici preminulog saigrača kupio stan

Koliko Nemanja Vidić ne želi da se priča o njemu i njegovim gestovima govori i to da je kupio stan porodici svog nekadašnjeg saigrača. Tog 1. oktobra 2001. godine poslije treninga na "Marakani" preminuo je Vladimir Dimitrijević. Nemanjin najbolji prijatelj iz mlađih kategorija.

Kolabirao je poslije treninga, preminuo je na putu do bolnice, praktično na Vidićevim rukama. Ostao je uz njega do samog kraja, u kolima Hitne pomoći, a njegovoj porodici je pomogao na dva načina. Prvo kada je u derbiju protiv Partizana 2002. godine poslije gola skinuo dres i pokazao majicu sa njegovim likom, a onda je Vladinom ocu uplatio 126.000 evra na devizni račun kako bi kupili stan.

Navodno je Nedeljko Dimitrijević kupio stan broj 15 u jednoj zgradi kako bi simbolično poslao poruku Vidiću da cijeni sve što je uradio za njegovu porodicu.