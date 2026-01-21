"Nemanja i Dušan su bili jako vezani": Bivši trener braće Vidić u šoku poslije velike tragedije

Trener iz Užica Dragan Marjanović poznavao je braću Vidić od malih nogu.

Nekadašnji trener legendarnog Nemanje Vidića i njegovog brata Dragan Marjanović oglasio se poslije tragičnih vijesti da je Dušan pronađen mrtav u Beogradu.

On je u razgovoru za "Blic" imao samo riječi hvale za cijelu porodicu. Istakao je da su braća bila jako vezana i da je Dušan bio najveća podrška slavnom bratu. Marjanović je šokiran zbog užasnih vijesti, a Vidiće poznaje od malih nogu kada su načinili prve fudbalske korake u Užicu.

"Ja sam šokiran, to je tragedija, nisam znao za to, to je tragedija, oni su divna jedna porodica. Nemanjinog brata se sjećam još kada je prvi put došao sa roditeljima u naš klub i sa Nemanjom. Stalno je zapitkivao nešto, bio je radoznao, veseo, razdragan. Takvog ga pamtim", rekao je on za "Blic" i dodao:

"Jako je podržavao Nemanju, to znam, bili su jako vezani, često se postavljao i kao njegov menadžer koliko mu je bilo bitno da Nemanji ide u fudbalu. Ja i dalje ne mogu da vjerujem, to je strašna tragedija", rekao je trener iz Užica.

Detalji smrti još uvijek nisu poznati, a javnost nije upoznata o bilo kakvoj biografiji Nemanjinog brata koji je uprkos velikoj slavi uspio da sačuva privatni život van očiju javnosti.