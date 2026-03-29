Isplivala lista najboljih štopera svih vremena: Na njoj je Vidić, a iza njega legenda Partizana i Crvene zvezde

Nemanja Vidić, Velibor Vasović i Miodrag Belodedić su se našli na listi od 100 najboljih štopera na svijetu ikada.

Engleski portal "Sport bajbl" izbacio je listu od 100 najboljih štopera svih vremena i na njoj su se našla tri Srbina. Ipak, samo je jedan igrao za reprezentaciju Srbije. Jedan je nastupao za Jugoslaviju u svoje doba, a jedan za - Rumuniju.

Na 30. mjestu na listi našao se Nemanja Vidić, dok je odmah iza njega na 31. mjestu legendarni Velibor Vasović. Na samom kraju liste nalazi se Miodrag Belodedić kao 97.

Kao najbolji štoper svih vremena proglašen je Franc Bekenbauer, nakon njega slijede Franko Barezi i Bobi Mur, zatim Danijel Pasarela, pa Čileanac Gaetano Skirea. Potom ide Alesandro Nesta, pa Matijas Samer, Fabio Kanavaro i Urugvajac Hose Nasazi.

Nemanja Vidić

Počeo je u Crvenoj zvezdi, poslije kratke pozajmice u Spartaku iz Subotice, ustalio se u prvom timu. Zatim je proveo dvije sezone u Spartaku iz Moskve, da bi godinama bio stub Mančester junajteda. Postao je kapiten, osvojio je pet Premijer liga i Ligu šampiona, a završio je karijeru u Interu. Za Srbiju je odigrao 56 mečeva i dao je dva gola.

Velibor Vasović

Jedan od najvećih. Igrao je za Partizan i Zvezdu i vodio je kao trener oba najveća srpska kluba. Sa Partizanom je 1966. igrao finale Lige šampiona, a onda je za pet godina u Ajaksu postao kapiten i generaciji Johana Krojfa. Nakon igračke karijere prvo je vodio Partizan, a onda je dugo bio u inostranstvu da bi kasnije dvije sezone bio trener Crvene zvezde.

Miodrag Belodedić

Srbin rođen u Sokolu blizu rumunsko-srpske granice počeo je u Steaui gdje je osvojio ui Ligu šampiona. Nakon godina dominacije ilegalno je prešao u Jugoslaviju, zaigrao za Crvenu zvezdu i tu takođe uzeo Ligu šampiona. U inostranstvu igrao je za Valensiju, Valjadolid, Viljareal, Atlante i vratio se da završi karijeru u Steaui.