Sahranjen brat Nemanje Vidića: Bivši saigrači uz slavnog fudbalera u teškom trenutku

Brat Nemanje Vidića pronađen je mrtav u svom stanu prije četiri dana.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Rođeni brat proslavljenog srpskog fudbalera Nemanje Vidića sahranjen je na groblju Lešće, četiri dana nakon što su u javnost stigle informacije da je pronađeno Dušanovo beživotno tijelo. Bivši kapiten Crvene zvezde i Mančester junajteda nije komentarisao porodičnu tragediju, a zna se da je sa svojim bratom bio veoma blizak.

Između ostalih, Nemanja Vidić se pojavio na Lešću, kako bi Dušana ispratio na vječni počinak. Pored njega su tu bili najbliži članovi porodice Vidić, ali i nekoliko važnih ličnosti iz svijeta fudbala i srpskog sporta. Oni su, iz poštovanja prema bivšem reprezentativcu, došli da izjave saučešće jednom od najboljih defanzivaca koje je Srbija ikada imala.

Nekadašnji saigrači Miloš Krasić, Aleksandar Luković, Radovan Krivokapić,Aleksandar Kolarov i Dušan Basta, ali i fudbalski funkcioneri poput Ivice Tončeva i Zorana Lakovića našli su se uz Nemanju Vidića u veoma teškim trenucima za njegovu porodicu.

Koliko su bliski bili Nemanja i Dušan?

Nemanja i Dušan Vidić zajedno su počeli da se bave fudbalom, ali je samo jedan brat bio istrajan u namjeri da napravi veliku karijeru. Preko rodnog Užica, Crvene zvezde, Spartaka iz Moskve, Mančester junajteda i Intera stvarala se karijera kojoj se divila Evropa, jer je Nemanja Vidić na terenu bio besprijekoran borac. Podršku za to imao je od brata.

"Ja sam šokiran, to je tragedija, nisam znao za to, to je tragedija, oni su divna jedna porodica. Nemanjinog brata se sjećam još kada je prvi put došao sa roditeljima u naš klub i sa Nemanjom. Stalno je zapitkivao nešto, bio je radoznao, veseo, razdragan. Takvog ga pamtim", rekao je Dragan Marjanović, prvi trener braće Vidić i dodao: "Jako je podržavao Nemanju, to znam, bili su jako vezani, često se postavljao i kao njegov menadžer koliko mu je bilo bitno da Nemanji ide u fudbalu. Ja i dalje ne mogu da vjerujem, to je strašna tragedija."