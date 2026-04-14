Povukao rivala za kosu i dobio crveni karton!

Lisandro Martinez dobio je crveni karton zbog nevjerovatne gluposti i koštao Mančester junajted u Premijer ligi.

Izvor: Arena sport

Mančester junajted je doživio iznenađujući poraz na "Old Trafordu" od Lidsa (1:2). Najveći krivac za to je Lisandro Martinez koji je u 56. minutu ostavio klub i saigrače na cjedilu pošto je dobio direktan crveni karton. Razlog? Povukao je napadača Dominika Kalverta-Luina za kosu i poslije VAR intervencije i gledanja snimka je poslat u svlačionicu.

Sudija Pol Tirni je u jednom momentu prekinuo meč jer je dobio poziv iz VAR sobe. Otišao je da gleda snimak i poslije par minuta gledanja situacije iz više uglova je saopštio da je Martinez povukao za kosu rivala, da je to nesportski potez i da je njegova odluka da mu pokaže direktan crveni karton.

Pogledajte 00:44 Crveni karton za Martineza Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

U tim momentima je Lids vodio sa 2:0 pošto je Noa Okafor dao dva gola - prvi u petom, a drugi u 29. minutu. Tek kada su bili pritjerani uza zid "crveni đavoli" su počeli da igraju. Bruno Fernandeš je u 69. minutu centrirao, a Kazemiro je glavom poslao loptu u mrežu. U nastavku su obe ekipe imale nekoliko dobrih prilika, više je imao Junajted, loptu je sa gol linije izbacio upravo Kalvert-Luin, ali je na kraju Lids odnio pobjedu.

Mančester je treći na tabeli sa 55 bodova koliko ima i Aston Vila, Liverpul prati sa 52 i vodiće se bitka za plasman između tih timova. Čelsi je šesti sa 48 poena, a prvih pet timova će imati direktno učešće u Ligi šampiona naredne sezone. Lids je sa ova tri boda pobjegao iz zone ispadanja i ima 36 bodova, dok je prvi "ispod crte" Totenhem sa 30 poena.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!