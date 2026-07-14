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Samo je jedan Hrvat u istoriji skuplji od Vuškovića: Igraće Premijer ligu, da se pokaže cijelom svijetu

Samo je jedan Hrvat u istoriji skuplji od Vuškovića: Igraće Premijer ligu, da se pokaže cijelom svijetu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Štoper Luka Vušković prešao iz Totenhema u Brajtona, u transferu koji bi mogao da bude i veći od 60 miliona evra.

Brajton kupio Luku Vuškovića za 58 miliona evra Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković nije imao značajnu ulogu u nacionalnom timu tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine, ali to nije uticalo na njegov transfer. Ono što se najavljivalo već sedmicama, sada je i zvanično - talentovani štoper novi je fudbaler Brajtona u koji stiže nakon što mu Totenhem nije ni ukazao pravu šansu.

Vušković je ponikao u Hajduku iz Splita, svojevremeno je išao u Poljsku i Belgiju, a onda je za 11.000.000 evra prodat Totenhemu. Engleski tim prosledio ga je u Hamburg, gde se Vušković dokazao i privikao na najviši nivo fudbala u Evropi, pa je Brajton bio spreman da zavuče ruku u džep i izdvoji pravo bogatstvo za njega.

Samo nekoliko dana nakon što su Totenhemu za 65.000.000 evra prodali defanzivca Jan Pol van Hekea, čelnici Brajtona platili su 53.000.000 evra za Vuškovića. Tu nije kraj, dodatnih pet miliona moglo bi da se izdvoji u okviru bonusa koji su vrlo lako ostvarivi, a londonski tim sačuvao je i 20 odsto od narednog transfera talentovanog fudbalera.

Čak i kada se ne računa sve to, Luka Vušković je drugi najskuplji hrvatski fudbaler u istoriji. Prvi na listi je Joško Gvardiol kojeg je Mančester siti platio 90.000.000 evra, a na trećem mestu nalazi se Mateo Kovačić koji je u Čelzi stigao za 45.000.000 evra. Između njih dvojice "uvukao" se fudbaler koji je budućnost hrvatskog fudbala.

Talentovani hrvatski fudbaler Luka Vušković ima i zanimljivo fudbalsko porijeklo. Njegov stariji brat Mario nosi dres Hamburga, ali ima velike probleme da dokaže svoju nevinost u doping aferi koja ga prati posljednjih godina i koja bi mogla da mu uništi karijeru. Njihov otac Daniel svojevremeno je bio štoper Hajduka, Rijeke i brojnih drugih klubova, dok je njegov brat Ronald igrao fudbal na poluprofesionalnom nivou - daleko veću karijeru ostvario je Ronaldov sin, a Lukin brat od strica Moreno Vušković koji je tokom karijere pored hrvatskih klubova igrao još i u Sloveniji, Bugarskoj, Italiji i Austriji.

Otac Daniela i Ronalda takođe se zvao Mario, kao i rođeni brat novog fudbalera Brajtona. Stariji Mario Vušković je svojevremeno igrao za Hajduk iz Splita, Go Ahed Iglse i Herenven, a imao je samo 31 godinu kada je kao prvotimac Omiša stradao u saobraćajnoj nesreći. Porodična priča Vuškovića ne završava se tu - sve je počelo od Marka koji je tokom Drugog svjetskog rata kao štoper nastupao za Hajduk, a kasnije bio i klupski čelnik.

Praktično, više od 80 godina traje dinastija Vušković u Hajduku. Počelo je sa Markom, nastavilo se sa Mariom, pa zatim njegovim sinom Danielom i na kraju unucima Mariom i Lukom koji su trenutno aktivni, a obojica su svojevremeno nosili "bili" dres. Ovakav slučaj ne viđa se često u profesionalnom sportu. 

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