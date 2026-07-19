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Saša Ilić: "Anarhija igrača Partizana, mnogo mi se to ne sviđa"

Saša Ilić: "Anarhija igrača Partizana, mnogo mi se to ne sviđa"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener crno-bijelih kritikovao ekipu Partizana poslije kiksa na početku Superlige

Saša Ilić poslije remija kritikuje Anarhija igrača Partizana Izvor: TV Arena sport/screenshot

Saša Ilić, trener Partizana, počeo je mandat na klupi crno-bijelih kiksom protiv Zemuna u Ubu - 2:2. Njegov tim je dva puta ispuštao prednost i ostao bez dva boda već u prvom kolu Superlige, a gol odluke postigao je Novak Petrušić u 90+3. minutu.

"Čestitam Zemunu na osvojenom bodu i želim sreću u nastavku. Što se tiče Partizana, jedino sam zadovoljan sa prvih 20-25 minuta, poslije toga nisam. Mnogo mi se ne sviđa što je postojala anarhija kod igrača Partizana i počeli su da rade što ne bi trebalo da rade, ali vrijeme je pred nama i pokušaćemo to da ispravimo", rekao je Ilić.

Crno-bijeli će poslije ovog meča početi pripremu za kvalifikacije za Konferencijsku ligu i start dvomeča protiv UNA Štrasena iz Luksemburga.

Tagovi

FK Partizan Saša Ilić

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