"Englezi, da li ste vi normalni?": Zlatan Ibrahimović kaže da ovo hitno mora da prestane

Legendarni napadač Zlatan Ibrahimović kritikuje englesku transfer politiku, a ovo je kap koja je prelila čašu.

Izvor: Anthony Oliveira/TheNEWS2 via ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović je u šoku nakon novog velikog transfera u engleskom fudbalu. Morgan Rodžers će preći iz Aston Vile u Čelsi za 140 miliona evra, što je za nekadašnjeg napadača nerealna suma i kaže da se mora stati sa ovim "ludilom".

Posebno mu smetaju dešavanja u Premijer ligi, gdje se, kako kaže, troši ogroman novac na prosječne fudbalere. Cifra koju će Čelsi izdvojiti za Morgana ga je natjerala da ponovo digne glas.

"Moraju odmah da prestanu sa ovim. Ne vrijedi svaki igrač 100 miliona. Ovo već izmiče kontroli", kaže Ibrahimović i dodaje:

"Ne vrijedi svaki igrač 100 miliona nakon jedne dobre sezone. Pitam se koliko će vrijediti Lamin Jamal, Vinicijus i Olise ako Rodžers vrijedi 117 miliona funti. Ovo mora prestati", jasan je Šveđanin.

Nedavno je Zlatan upravo govorio na ovu temu i Engleze "optužio" kako bez pokrića "pumpaju" cijene svojim fudbalerima, a da razliku u Premijer ligi, upravo prave stranci.

"Njihova štampa voli da ih diže u nebesa, da ih čine velikim. Misle da su bolji od svih ostalih, ali poraz od Argentine im je surova realnost. Stranci čine dobrom Premijer ligu", jasna je poruka legendarnog napadača.

Ko je Morgan Rodžers?

Engleski reprezentativac je karijeru započeo u Vest Bromvić Albionu, da bi prešao u Mančester siti gdje nije dobio pravu šansu kod Pepa Gvardiole. Igrao je na pozajmicama Linkolnu, Bornmutu i Blekpulu, da bi konačno pronašao dobre partije Midlsbrou. Eksplodirao je u sezoni 2023/24, da bi prešao u Vilu u transferu vrijednom 30 miliona evra.

Sada je spreman za transfer karijere koji će navodno iznositi skoro 140 miliona evra. Za Aston Vilu je odigrao 125 utakmica i ima učinak od 31 gola i 29 asistencija.