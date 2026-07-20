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Preminuo legendarni Kevin Kigen

Preminuo legendarni Kevin Kigen

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Legendarni fudbaler Kevin Kigen preminuo je poslije borbe sa rakom.

Umro Kevin Kigen Izvor: Profimedia/David Davies / PA Images

Užasne vijesti pogodile su svjetski fudbal - preminuo je Kevin Kigen (75). Nažalost, legendarni fudbaler i nekadašnji trener je izgubio bitku sa rakom želuca. Dugo se borio sa teškom bolešću i nije uspio da pobijedi u najvažnijoj borbi...

Nekadašnji fudbaler Liverpula, Njukasla, Sautemptona, reprezentativac Engleske i trener Njukasla, Mančester sitija, reprezentacije Engleske je do dijagnoze došao sasvim slučajno. Tako što je osjetio bolove u stomaku.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Ispitivanja su otkrila dijagnozu raka, za koji će Kevin primati tretman. On je zahvalan medicinskom timu na intervenciji i kontinuiranoj brizi. Tokom ovog teškog perioda, porodica traži privatnost i neće davati dalja saopštenja", saopštili su njegovi najbliži kada je otkrivena dijagnoza.

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